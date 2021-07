Ripescaggi Serie C 2021-2022: tutte le squadre in lizza. La graduatoria completa: Aglianese e Messina davanti

La Lega Nazionale Dilettanti ha definito la graduatoria per i ripescaggi nella Serie C 2021-2022 di calcio. Al termine dei playoff di Serie D è stata definita una griglia che classifica le squadre in base ad alcuni coefficienti e determina le priorità per gli eventuali ripescaggi in Serie C. Se alcune società non riusciranno a iscriversi a Serie B e Serie C per i più svariati motivi, allora si andrà ad attingere da questo listone per occupare i posti a disposizione.

GRADUATORIA PER I RIPESCAGGI SERIE C CALCIO 2021-2022

Graduatoria vincenti finale Play Off (tabella A):

1. Aglianese 2,14

2. FC Messina 2,11

3. AZ Picerno 2,00

4. Latina 1,91

5. Castellanzese 1,86

6. Arzignano 1,76 **

7. Trastevere 1,76

8. Pineto 1,69 (1,64 + 0.05 bonus punteggi)

9. Nibionnoggiono 1,61

Graduatoria perdenti finale Play Off (tabella B):

1. S. Nicolò Notaresco 1,98 (1,88 + 0,10 bonus punteggi)

2. Gelbison 1,94

3. Lentigione 1,91

4. Fanfulla 1,88

5. Pont Donnaz Hone Arnad 1,84

6. Fidelis Andria 1,79

7. Savoia 1,67

8. Sporting Trestina 1,64

9. Union Clodiense 1,63

Graduatoria perdenti prima fase “semifinali” (tabella C):

1. Bra 1,81

2. Sanremese 1,76 (1,71 + 0,05 bonus punteggi)

3. Manzanese 1,73

4. San Luca 1,70

5. Città di Acireale 1,67

6. Caldiero 1,65 (1,60 + 0,05 bonus punteggi)

7. Cynthialbalonga 1,64 *

8. FC Matese 1,64

9. Rimini 1,62 (1,52 + 0,10 bonus punteggi)

10. Casatese 1,61 **

11. Bitonto 1,61 *

12. Casarano 1,61

13. S. Donato Tavernelle 1,58 **

14. Prato 1,58

15. Vis rtena 1,55 *

16 Crema 1,55 **

17. Nocerina 1,55 **