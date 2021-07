Comportamenti vergognosi, insulti razzisti, frasi discriminatorie. In questo modo è scoppiata la rabbia di molti tifosi inglesi dopo la sconfitta della loro nazionale nella finale degli Europei di calcio contro l’Italia. I profili social di Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka sono stati tempestati di messaggi razzisti ed insulti inaccettabili. I tre giocatori che hanno sbagliato i rigori sono diventati il bersaglio principale e la causa principale per la sconfitta da parte degli inglesi.

Marcus Rashford ha risposto a questi attacchi con un duro sfogo sul proprio profilo Twitter. Questo un piccolo passaggio: “Posso accettare tutte le critiche per la mia prestazione, il mio rigore non è stato ben tirato, sarebbe dovuto entrare. Ma non chiederò mai scusa per quello che sono e da dove vengo”.

Lo sfogo dell’attaccante del Manchester United è proseguito: “Sono Marcus Rashford, un uomo di colore di 23 anni di Withington e Wythenshawe nel sud di Manchester. Se non ho altro ho questo“. Il giocatore dell’Inghilterra non si dà pace per il rigore sbagliato: “Un rigore è stato l’unico contributo alla squadra che mi è stato chiesto di dare. Posso segnare anche dormendo, quindi perché non questo? Non riesco a smettere di pensarci da quando ho colpito la palla e probabilmente non ci sono parole per descrivere come mi sento. Tutto quello che posso dire è che mi dispiace. Vorrei che fosse andata diversamente“.

A Withington un murale dedicato a Rashford è stato coperto di graffiti razzisti. Lo stesso giocatore del Manchester ha twittato anche una foto, mostrando che gli insulti sono stati coperti da bandiere inglesi o messaggi multicolori, spesso a forma di cuore. Rashford ha concluso così il suo sfogo: “Orgoglioso di aver fatto parte della prima selezione inglese a raggiungere una finale in 55 anni”.

Foto: LaPresse