Torna in scena il FIA World Rally Championship questo week-end per una nuova sfida sullo sterrato. Dopo le emozioni in Kenya sarà l’Estonia ad accogliere il settimo appuntamento del 2021, il quarto consecutivo su questa speciale superficie che sta premiano le Toyota.

La casa giapponese ha monopolizzato la scena dal Portogallo ad oggi con tre affermazioni da parte di Sébastien Ogier ed una per Elfyn Evans. Il francese ed il britannico guidano l’armata delle Yaris che in Africa si sono confermate anche con il giapponese Takamoto Katsuta. Quest’ultimo continua a macinare risultati positivi, una presenza certa nella Top5 dal Portogallo ad oggi.

Nel round estone occhi puntati, invece, su Kalle Rovanpera che anche nel Rally Safari non è riuscito a terminare l’evento senza errori. La stella finnica di Toyota sta facendo fatica dopo un incredibile avvio di campionato che lo vide secondo nell’appuntamento sulle nevi della Lapponia.

Questo week-end il favorito d’obbligo Ott Tanak. Il padrone di casa, unico superstite tra le Hyundai in Kenya, si prepara per dare battaglia tra le proprie strade. Il campione del mondo 2019 ha dominato la scena nella passata stagione in quello che fu il primo round del Mondiale sulla terra estone. Ricordiamo infatti che le vetture del WRC hanno partecipato anche nel 2018 e nel 2019, stagioni in cui i boschi di Tartu furono usati come il teatro perfetto per simulare il Rally di Finlandia.

Tanak guida l’armata delle Hyundai, casa che sta uscendo ad ossa rotte dalle sfide sullo sterrato. Le i20 si sono mostrate fragili rispetto alle Toyota che stanno dominando la scena con un pesantissimo 5 a 1 negli eventi corsi da Montecarlo al Kenya.

Attenzione questo fine settimana al belga Thierry Neuville, pilota che era ad un passo dal vincere la manifestazione in Africa. Torna, invece, l’irlandese Craig Breen sulla terza vettura coreana al posto dello spagnolo Dani Sordo, impegnato per ora in tre tappe del WRC.

Ford insegue da lontano i rivali. Il britannico Gus Greensmith si conferma la punta di M-Sport che sulla seconda auto schiererà il finnico Teemu Suninen. Turno di ‘riposo’ per il francese Adrien Fourmaux, quinto nel Rally Safari.

Foto: LiveMedia/DPPI/Paulo Maria