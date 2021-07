Rally Estonia, day-2: Kalle Rovanpera mantiene la leadership, out Tanak

Kalle Rovanpera mantiene il comando della classifica al termine della seconda giornata del Rally d’Estonia 2021. Il finnico di casa Toyota respinge gli attacchi della concorrenza e si conferma il padrone della corsa dopo il miglior crono nella Stage 1 di giovedì.

Secondo posto al momento per l’irlandese Craig Breen con la prima delle 20 ufficiali. Il sostituto dello spagnolo Daniel Sordo chiude il venerdì con 8.5 secondi di gap sul leader del Rally che deve rifarsi dopo una serie delusioni. Il belga Thierry Neuville è terzo com quasi 50 secondi dalla Yaris #69 di Rovanpera. Il francese Sébastien Ogier (Toyota) è al momento quarto davanti al compagno di Elfyn Evans, con 59″4 e 1’15” dalla vetta. Sprofondano le Ford che si confermano inferiori alle due vetture asiatiche.

Esce di scena uno dei protagonisti: attardato l’estone Ott Tanak, che perde ogni speranza di vittoria. Il padrone di casa di Hyundai, uno dei grandi favoriti per questo fine settimana, alza bandiera bianca dopo un errore nella mattinata. Out anche il giapponese Takamoto Katsuta (Toyota), uscito di scena in seguito a dei problemi fisici del suo navigatore.

Classifica finale Rally Estonia day-2

1 #69 FIN K. ROVANPERÄ FIN J. HALTTUNEN Yaris WRC M RC1 1:06:54.4

2 #42 IRL C. BREEN IRL P. NAGLE i20 Coupé WRC M RC1 1:07:02.9 +8.5 +8.5

3 #11 BEL T. NEUVILLE BEL M. WYDAEGHE i20 Coupé WRC M RC1 1:07:47.8 +44.9 +53.4

4 #1 FRA S. OGIER FRA J. INGRASSIA Yaris WRC M RC1 1:07:53.8 +6.0 +59.4

5 #33 GBR E. EVANS GBR S. MARTIN Yaris WRC M RC1 1:08:09.5 +15.7 +1:15.1

6 #3 FIN T. SUNINEN FIN M. MARKKULA Fiesta WRC M RC1 1:10:09.3 +1:59.8 +3:14.9

7 #7 FRA P. LOUBET FRA F. HAUT-LABOURDETTE i20 Coupé WRC MT RC1 1:10:15.9 +6.6 +3:21.5

8 #38 RAF A. LUKYANUK RAF Y. FEDOROV Fabia Evo WRC3 RC2 1:10:39.4 +23.5 +3:45.0

9 #20 NOR A. MIKKELSEN NOR O. FLOENE Fabia Evo WRC2 RC2 1:10:59.3 +19.9 +4:04.9

10 #34 FIN E. LINDHOLM FIN R. HÄMÄLÄINEN Fabia Evo WRC3 RC2 1:11:24.0 +24.7 +4:29.6

11 #31 EST E. KAUR EST S. SIMM Polo Gti WRC3 RC2 1:11:29.9 +5.9 +4:35.5

12 #25 RAF N. GRYAZIN RAF K. ALEKSANDROV Polo Gti WRC2DC RC2 1:11:35.8 +5.9 +4:41.4

13 #30 POL K. KAJETANOWICZ POL M. SZCZEPANIAK Fabia Evo WRC3 RC2 1:11:37.1 +1.3 +4:42.7

14 #21 NOR M. OSTBERG NOR T. ERIKSEN C3 WRC2DC RC2 1:11:37.6 +0.5 +4:43.2

15 #23 FRA A. FOURMAUX BEL R. JAMOUL Fiesta MkII WRC2 RC2 1:11:43.6 +6.0 +4:49.2

16 #22 BOL M. BULACIA ARG M. OHANNESIAN Fabia Evo WRC2 RC2 1:11:44.1 +0.5 +4:49.7

17 #35 ESP P. LÓPEZ ESP B. ODRIOZOLA Fabia Evo WRC3 RC2 1:12:46.7 +1:02.6 +5:52.3

18 #36 FIN M. HEIKKILÄ FIN T. LUHTINEN Fabia Evo WRC3 RC2 1:12:48.7 +2.0 +5:54.3

19 #29 SWE T. KRISTENSSON SWE D. ARHUSIANDER Fiesta MkII WRC2 RC2 1:12:58.2 +9.5 +6:03.8

20 #39 EST R. JEETS EST A. TOOM Fabia Evo WRC3 RC2 1:13:12.1 +13.9 +6:17.7

Foto: LiveMedia/DPPI/Nikos Katikis