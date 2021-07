Rally Estonia, day-1: Kalle Rovanpera detta il passo

Kalle Rovanpera inizia nel migliore dei modi il Rally d’Estonia, settima tappa del Mondiale Rally 2021. Il finlandese detta il passo su Breen e Sunninen che cerca di tenere alta la bandiera di Ford. La classifica è destinata a cambiare domani, la prima vera giornata di azione sulla terra di Tartu.

La giornata odierna si è aperta come sempre con lo shakedown, prova non valida ai fini della classifica generale. Il finnico Kalle Rovanpera (Toyota) è stato il migliore davanti al padrone di casa Ott Tanak (Hyundai) ed ai teammate Takamoto Katsuta, Elfyn Evans e Sébastien Ogier.

Rovampera si è ripetuto in serata nella prima prova speciale. Il #69 del Mondiale ha firmato il tempo di 1.42.8 davanti all’irlandese Craig Breen, alfiere della Hyundai che questo week-end rimpiazza lo spagnolo Daniel Sordo.

Si difende, per ora, la Ford con il finnico Teemu Suninen. Il pilota Ford precede il teammate Gus Greensmith ed il padrone di casa Tanak, vincitore di questo evento nel 2020 con ampio margine sugli avversari. Inseguono per ora Evans ed Ogier, rispettivamente settimo e nono.

Appuntamento a domani per la seconda giornata di azione in Estonia.

Classifica finale Rally Estonia day-1

1 #69 FIN K. ROVANPERÄ FIN J. HALTTUNEN Yaris WRC M RC1 1:42.8

2 #42 IRL C. BREEN IRL P. NAGLE i20 Coupé WRC M RC1 1:42.9 +0.1 +0.1

3 #3 FIN T. SUNINEN FIN M. MARKKULA Fiesta WRC M RC1 1:43.2 +0.3 +0.4

4 #24 FIN J. HUTTUNEN FIN M. LUKKA NG i20 WRC2 RC2 1:43.4 +0.2 +0.6

5 #21 NOR M. OSTBERG NOR T. ERIKSEN C3 WRC2DC RC2 1:43.4 +0.6

6 #44 GBR G. GREENSMITH IRL C. PATTERSON Fiesta WRC M RC1 1:43.4 +0.6

7 #8 EST O. TÄNAK EST M. JÄRVEOJA i20 Coupé WRC M RC1 1:43.7 +0.3 +0.9

8 #11 BEL T. NEUVILLE BEL M. WYDAEGHE i20 Coupé WRC M RC1 1:43.7 +0.9

9 #1 FRA S. OGIER FRA J. INGRASSIA Yaris WRC M RC1 1:44.0 +0.3 +1.2

10 #20 NOR A. MIKKELSEN NOR O. FLOENE Fabia Evo WRC2 RC2 1:44.5 +0.5 +1.7

11 #29 SWE T. KRISTENSSON SWE D. ARHUSIANDER Fiesta MkII WRC2 RC2 1:44.6 +0.1 +1.8

12 #18 JPN T. KATSUTA GBR D. BARRITT Yaris WRC None RC1 1:44.7 +0.1 +1.9

13 #25 RAF N. GRYAZIN RAF K. ALEKSANDROV Polo Gti WRC2DC RC2 1:45.0 +0.3 +2.2

14 #22 BOL M. BULACIA ARG M. OHANNESIAN Fabia Evo WRC2 RC2 1:45.1 +0.1 +2.3

15 #23 FRA A. FOURMAUX BEL R. JAMOUL Fiesta MkII WRC2 RC2 1:45.8 +0.7 +3.0

