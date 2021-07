Se la Nazionale di Roberto Mancini fosse quotata in borsa, oggi i titoli degli azzurri esploderebbero talmente è grande la loro crescita. Il valore degli eroi di Wembley è salito alle stelle, con i tanti protagonisti della fantastica cavalcata europea che hanno visto incrementare notevolmente il loro valore di mercato. Molti di questi, poi, sono al centro di alcune delle principali trattative dell’estate di calciomercato e su di loro potrebbero esplodere delle aste internazionali.

A sognare dopo la vittoria ai rigori di ieri è il Sassuolo, che ha in Manuel Locatelli e Domenico Berardi le sue stelle pregiate. Il centrocampista azzurro è il primo nome sulla lista della Juventus, ma dopo il successo europeo per acquistarlo potrebbero servire addirittura 60 milioni. Anche l’attaccante, reduce da una straordinaria stagione, ha visto impennare il valore di mercato di 10 milioni in più ed ora per portarlo via dalla formazione neroverde ne serviranno almeno 50.

Gianluigi Donnarumma con le sue parate nei rigori ha regalato all’Italia il secondo storico titolo europeo. Il portiere è appena passato al PSG dopo essersi svincolato dal Milan. Un’operazione a zero che ha lasciato dietro numerose polemiche, anche perchè il valore del numero uno azzurro ad oggi è probabilmente inestimabile. A 21 anni Donnarumma è già tra i primi tre migliori portieri del mondo, se non addirittura il migliore, ed i 60 milioni di Transfermarkt sembrano essere pochi, per un giocatore che addirittura potrebbe valere intorno agli 80 o 90 milioni.

Anche chi non è al centro del mercato ha visto crescere in maniera vertiginosa il suo valore. Federico Chiesa è stato un protagonista assoluto dell’Italia in questi Europei, trascinando gli azzurri con gol e prestazioni eccezionali. Il giocatore della Juventus ora vale 80 milioni di euro, 20 in più di quelli che i bianconeri verseranno nelle casse della Fiorentina.

In casa Inter, Nicolò Barella ed Alessandro Bastoni sono due stelle assoluto come valore. Secondo Transfermarkt il centrocampista ad oggi vale 65 milioni, cinque in più del difensore, anche se quest’ultimo è sceso una sola volta in campo agli Europei, ma sicuramente sarà una colonna della Nazionale negli anni futuri.

Ci sono poi casi eccezionali come quello di Giovanni di Lorenzo, che ha ora un valore di 24 milioni, ma con la giusta asta di mercato il Napoli, se volesse cedere il terzino azzurro, potrebbe anche arrivare a 30. Giacomo Raspadori è stata la chiamata a sorpresa nei convocati di Roberto Mancini e per transfermarkt il valore è ora di 15 milioni, ma il Sassuolo ha già fatto sapere che ci vorrà almeno il doppio per portare via il 21enne attaccante.

Foto: LaPresse