Dustin Poirier ha sconfitto Conor McGregor nel main event di UFC 264 andato in scena sull’ottagono della T-Mobile Arena di Las Vegas (Nevada, USA). Lo statunitense si è imposto per ko tecnico al termine del primo round, dovuto all’infortunio occorso all’irlandese proprio sul finale della ripresa d’apertura: The Notorious, infatti, ha messo male il piede a terra, si è stortato la caviglia e si è procurato una bruttissima frattura. Va però detto che l’icona delle arti marziali miste era in totale affanno dopo due minuti e mezzo in totale apnea a terra: il rinominato The Diamond, infatti, aveva giganteggiato con una serie di pugni violentissimi e di micidiali colpi di gomito, mettendo seriamente in crisi l’avversario.

Il 32enne si impone così nello scontro diretto per la seconda volta in carriera dopo il sigillo di sei mesi fa ad Abu Dhabi e chiude la trilogia in suo favore (2-1, sette anni fa trionfò il dublinese). Conor McGregor esce dall’ottagono in barella dopo aver insultato ancora una volta la moglie del rivale, ma come sempre si consola con il lauto assegno che incasserà nonostante la sconfitta. Il 33enne (spegnerà le candeline tra tre giorni) è infatti uno degli sportivi più ricchi al mondo e, sebbene abbia perso ben tre degli ultimi quattro match disputati, continua a macinare introti da capogiro.

Quanti soldi hanno guadagnato Conor McGregor e Dustin Poirier col match di questa notte? Secondo alcune stime stilate da Forbes, la celeberrima testata che ogni anno elabora le classifiche delle persone più ricche al mondo (anche in ambito sportivo), il rinominato The Notorious dovrebbe tornare a casa con 3 milioni di sterline (3,49 milioni di euro) assicurati e il 60% degli introiti provenienti dalle pay per view, dunque si stima un totale di circa 10 milioni di sterline (11,64 milioni di euro). Per Poirier, invece, 1 milione di sterline garantite (1,16 milioni di euro) e il 40% dei proventi da ppv, dunque circa 3 milioni di sterline. Quando vincere non basta per guadagnare più dello sconfitto…

QUANTI SOLDI GUADAGNANO MCGREGOR E POIRIER:

Foto: Lapresse