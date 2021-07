L’Italia ha scritto una pagina di storia del nuoto alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La staffetta 4×100 stile libero maschile ha infatti conquistato una storica medaglia d’argento: nella prova veloce gli azzurri hanno tirato fuori la magia e hanno portato il tricolore sul podio a cinque cerchi, facendo saltare il banco in una specialità che non ci aveva mai visto a certi livelli ai Giochi.

I califfi, presentatisi alla finale con il miglior tempo di qualificazione, hanno battagliato alla pari con gli USA e hanno agguantato il risultato di lusso precedendo altre grandi come Australia, Canada, Ungheria, Francia, Russia. Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri, Manuel Frigo hanno firmato il record italiano per festeggiare nel Sol Levante: sontuoso 3:10.11 che permette di realizzare un sogno inammiginabile fino a pochi mesi fa.

L’Italia è emersa in un contesto altamente competitivo, nella staffetta veloce che spesso è la cartina di tornasole della bontà del movimento di un’intera Nazione. Naturalmente il risultato odierno non ha un peso specifico soltanto a livello agonistico e sportivo, ma ha anche un importante risvolto economico: quanti soldi hanno guadagnato gli azzurri vincendo la medaglia d’argento nella staffetta 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo 2021? L’assegno è garantito dal Coni e la cifra è la stessa garantita a tutti gli atleti che saliranno sul secondo gradino del podio in questa edizione dei Giochi.

Stiamo parlando dell’interessante cifra di 90.000 euro (su cui andranno pagate le tasse previste dal nostro ordinamento). Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri, Manuel Frigo devono dividersi tra loro il premio in denaro? Assolutamente no. La cifra pattuita è per singolo atleta, dunque ciascuno tornerà a casa con il montepremi pieno di 90.000 euro. Il Coni dovrà quindi sborsare complessivamente 360.000 euro per questo bel sigillo nella vasca della capitale giapponese. D’altronde è risaputo che gli allori ottenuti dalle squadre hanno un costo maggiore rispetto a quelli ottenuti da un singolo individuo.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO L’ITALIA VINCENDO L’ARGENTO NELLA 4X100 ALLE OLIMPIADI?

Foto: Lapresse