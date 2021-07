Quanti soldi guadagnano gli italiani con le medaglie alle Olimpiadi? Oro, argento e bronzo: i premi per gli azzurri a Tokyo

L’Italia si presenterà alle Olimpiadi di Tokyo 2021 con una delegazione di ben 385 atleti. Si tratta di un record per il Bel Paese, che sarà protagonista in Giappone con il numero più elevato di azzurri nella nostra storia a cinque cerchi. La Nazionale punta a fare bella figura nel Sol Levante e i nostri portacolori cercheranno di conquistare il maggior numero possibile di medaglie nelle oltre 300 gare in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto.

Partecipare ai Giochi è già un grande trionfo, ottenere un risultato di rilievo rappresenta un enorme traguardo, salire sul podio è il sogno che qualsiasi sportivo ha fin da bambimo. Un alloro in questa competizione cambia davvero la vita, non soltanto quella sportiva e agonistica, ma anche quella quotidiana: la notorietà aumenta, si diventa dei veri e propri personaggi, si possono aprire anche altri interessanti sviluppi di carriera se si è bravi a sfruttare la grande occasione.

L’apoteosi olimpica non ha soltanto un rilievo dal punto di visto sportivo, ma ha anche degli importanti risvolti in termini economici. Quanti soldi guadagnano gli atleti italiani che conquisteranno una medaglia alle Olimpiadi di Tokyo 2021? Il Coni ha deciso di aumentare i premi previsti rispetto all’edizione di Rio 2016 (rialzo del 20%) e le cifre sono diventate ancora più interessanti: 180.000 euro per l’oro, 90.000 euro per l’argento, 60.000 euro per il bronzo. Va precisato che si tratta di premi lordi, dunque su di essi si devono pagare tutte le tasse previste dall’ordinamento vigente nel nostro Paese.

Si tratta degli assegni garantiti per ogni singolo atleta che salirà sul podio e per ogni prestazione: se ad esempio un azzurro vincerà due medaglie prenderà i corrispettivi premi e li sommerà, negli sport di squadra le borse sono individuali e non andranno divise tra i vari componenti. Naturalmente oltre a questi soldi gli atleti avranno sicuramente anche premi personali provenienti dai vari sponsor e la loro immagine acquisirà ancora più prestigio.

L’Italia paga bene, è importante sottolinearlo. Basta fare un confronto con i più importanti Paesi stranieri: gli USA si fermano a 25.000 dollari per l’oro (circa 21.000 euro), gli altri due gradini del podio lasciano a zero; la Francia si difende bene con 55.000 euro, la Germania è modesta con 16.500 euro per l’oro, la Russia si spinge invece a circa 152.000 euro, la Cina tocca quota 26.500 euro per il titolo, mentre l’Australia ne garantisce ben 105.000 euro, la Gran Bretagna è un caso a parte perché non dà premi!

QUANTI SOLDI GUADAGNANO GLI ITALIANI ALLE OLIMPIADI 2021? PREMI PER LE MEDAGLIE

MEDAGLIA D’ORO: 180.000 euro. Premio aumentato del 20% rispetto ai 150.000 euro di Rio 2016.

MEDAGLIA D’ARGENTO: 90.000 euro. Premio aumentato del 20% rispetto ai 75.000 euro di Rio 2016.

MEDAGLIA DI BRONZO: 60.000 euro. Premio aumentato del 20% rispetto ai 50.000 euro di Rio 2016.

Foto: Lapresse