Le Olimpiadi di Tokyo 2021 andranno in scena da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. Gli atleti che parteciperanno ai Giochi puntano naturalmente a conquistare una medaglia nelle oltre 300 gare in programma nel Sol Levante. Salire sul podio ai Giochi è il sogno di qualsiasi atleta e consegna all’immortalità sportiva. Un’impresa in Giappone non assicura automaticamente un premio in denaro: il CIO, infatti, non prevede un montepremi per i risultati acquisiti.

A livello di materiale, la medaglia d’oro vale soltanto 600 dollari (perché l’oro è soltanto l’1%), quella d’argento ne vale 325 e il bronzo soltanto 3 dollari. Gli atleti sono pagati dai propri Paesi se salgono sul podio. L’Italia ha garantito delle borse di tutto rispetto: 180.000 euro per l’oro, 90.000 euro per l’argento, 60.000 euro per il bronzo. Cifre interessanti, anche confrontate con gli emolumenti assicurati da Nazioni straniere.

Ad esempio gli USA si fermano 25.000 dollari per l’oro (circa 21.000 euro), gli altri due gradini del podio lasciano a zero. La Francia si difende bene con 55.000 euro, la Germania è modesta con 16.500 euro per l’oro, la Russia si spinge invece a circa 152.000 euro, la Cina tocca quota 26.500 euro per il titolo, mentre l’Australia ne garantisce ben 105.000 euro. La Gran Bretagna è un caso a parte perché non dà premi!

Sorprendenti i 510.000 dollari per l’oro in Azerbaijan (circa 431.000 euro) e i 757.000 dollari (circa 640.000 euro) per i trionfi a Singapore, ma sono Paesi che vincono davvero molto poco (per non dire nulla). Di seguito i montepremi per le medaglie d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2021 dei principali Paesi.

MONTEPREMI PER L’ORO OLIMPIADI TOKYO 2021

Singapore 640.000 euro

Azerbaijan 431.000 euro

Italia 180.000 euro

Russia 152.000 euro

Australia 105.000 euro

Francia 55.000 euro

Cina 26.500 euro

USA 21.000 euro (circa)

Germania 16.500 euro

Gran Bretagna 0 euro

Spagna non comunicato