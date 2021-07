Calcio femminile, calendario Olimpiadi Tokyo: programma, date, orari, tv, streaming

Ormai ci siamo. Il torneo di calcio femminile delle Olimpiadi di Tokyo 2021 sarà il primo evento a dare il via alle danze visto che dal 21 luglio si inizierà a fare sul serio.

Le partite si susseguiranno fino al 6 agosto e saranno 12 le squadre a contendersi le medaglie ovvero Giappone, Brasile, Nuova Zelanda, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Svezia, Canada, Stati Uniti, Zambia, Australia, Cina e Cile.

12 selezioni che non vedono la presenza delle campionesse olimpiche uscenti della Germania, non qualificate per i Giochi per via del piazzamento nei Mondiali 2019 in Francia e con la novità della selezione britannica, che presente in rosa tutte le calciatrici delle Federazioni del Regno Unito, cosa che non era accaduta precedentemente.

L’accordo che c’è stato tra le citate Federazioni ha portato alla presenza della selezione britannica sulla base del risultato dell’Inghilterra nell’ultima rassegna iridata. Un riscontro che, purtroppo, ha escluso l’Italia di Milena Bertolini, vicina alla qualificazione per questa competizione (eliminazione contro l’Olanda nei quarti di finale dei Mondiali 2019).

Le dodici formazioni partecipanti sono state suddivise in tre gironi da quattro squadre ciascuno. Si qualificano alla fase ad eliminazione diretta le prime due classificate di ciascun raggruppamento più le due migliori terze.

Di seguito il calendario e come seguire l’evento in tv:

CALENDARIO CALCIO FEMMINILE – TOKYO 2021

FASE A GIRONI

Mercoledì 21 luglio

09.30 Gran Bretagna-Cile

09.30 Giappone Canada

10.00 Cina-Brasile

10.00 Zambia-Olanda

10.30 Svezia-Stati Uniti

10.30 Australia-Nuova Zelanda

Sabato 24 luglio

09.30 Cile-Canada

09.30 Giappone-Gran Bretagna

10.00 Cina-Brasile

10.00 Zambia-Olanda

10.30 Svezia-Australia

10.30 Nuova Zelanda-Stati Uniti

Mercoledì 27 luglio

10.00 Nuova Zelanda-Svezia

10.00 Cile-Giappone

10.30 Stati Uniti-Australia

10.30 Canada-Gran Bretagna

13.30 Brasile-Zambia

13.30 Olanda-Cina

QUARTI DI FINALE

Sabato 30 luglio

10.00 Quarto di finale 1

11.00 Quarto di finale 2

12.00 Quarto di finale 3

13.00 Quarto di finale 4

SEMIFINALI

Lunedì 2 agosto

10.00 Semifinale 1

13.00 Semifinale 2

FINALE TERZO POSTO

Giovedì 5 agosto

10.00 Perdente Semifinale 1 vs Perdente Semifinale 2

FINALE PER L’ORO

Venerdì 6 agosto

04.00 Vincente Semifinale 1 vs Vincente Semifinale 2

PROGRAMMA CALCIO FEMMINILE – TOKYO 2021 IN TV

I diritti televisivi dei Giochi Olimpici per l’Italia appartengono al gruppo Discovery, che utilizzerà i canali di Eurosport e Discovery+. La Rai trasmetterà 200 ore della rassegna a Cinque Cerchi. Gli orari indicati per il programma del calcio femminile sono italiani, dato che ci sono 7 ore di fuso orario con Tokyo. OA Sport vi offrirà piena copertura su tutto il programma olimpico e il calcio femminile non fa di certo eccezione in questo.

Foto: LaPresse