Oggi, venerdì 16 luglio, per i Mondiali junior 2021 di pentathlon moderno in corso ad Alessandria d’Egitto, si è svolta la finale femminile: medaglia d’argento per Alice Rinaudo (Fiamme Oro), nono posto per Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro). Oro alla francese Castaudi, bronzo alla lituana Adomaityte.

Nel nuoto Mercuri ha chiuso in 2’12″48 per 286 punti, Rinaudo ha fatto segnare 2’14″55 per 281. Nel ranking round di scherma Rinaudo ha messo a segno 21 stoccate per 226 punti, mentre Mercuri ne ha raccolti 220, frutto di 20 stoccate, conquistando però altri due punti nel bonus round.

Nell’equitazione netto nel tempo per Rinaudo, che con i 300 punti conquistati va in testa a quota 807, mentre Mercuri ne raccoglie 272 ed è 11ma a quota 780. Nel laser run conclusivo Rinaudo ha chiuso in 13’59″70 ed è terminata seconda, mentre Mercuri ha fatto segnare 14’14″00 ed ha chiuso al 9° posto.

Domani si disputerà la finale maschile, alla quale si erano qualificati ieri Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) e Stefano Frezza (One For Five).

Foto: comunicato stampa FIPM