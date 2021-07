Dopo l’ottimo esordio di ieri con la staffetta femminile, l’Italia non si ripete con il team relay maschile di oggi, secondo evento dei Campionati Mondiali junior 2021 di pentathlon moderno in corso di svolgimento ad Alessandria d’Egitto.

I nostri portacolori, Federico Alessandro (Avia Pervia) e Stefano Frezza (One For Five), si sono dovuti accontentare del sesto posto, mentre la medaglia d’oro è andata all’Ucraina (Chekan-Kovalchuk) con 1445 punti (244 dalla scherma con 23 vittorie e 11 sconfitte, quindi 328 dal nuoto con il miglior tempo di 1:47.15, quindi 292 punti nell’equitazione e 573 nel laser run con la terza prestazione in 12:07.00).

Medaglia d’argento per la Bielorussia (Maruk-Nestserau) con 1436 punti (246 nella scherma, 328 nel nuoto, 298 nell’equitazione e 564 nel laser run) mentre la medaglia del metallo meno pregiato se la mettono al collo gli ungheresi Gall e Viczian con 1430 punti (226 punti nella scherma, 321 nel nuoto, 295 nell’equitazione e 588 nel laser run).

Quarta posizione per Egitto 2 con 1411 punti, davanti alla Francia, quinta con 1405, mentre al sesto posto si è piazzata l’Italia con 1404 punti (221 nella scherma, 321 nel nuoto, 294 nell’equitazione e 568 nel laser run). Settima posizione per la Polonia con 1378 punti, ottava per la Repubblica Ceca con 1375, nona per il Guatemala con 1359, quindi decima la Russia con 1354.

Domani, mercoledì 14 luglio, saranno di scena le qualificazioni femminili per la finale che si disputerà venerdì 16.

Foto: FIPM