Pentathlon, Mondiali junior 2021: Giorgio Malan sesto nella finale maschile, 12° Stefano Frezza

Giorgio Malan sfiora il podio, ma si ferma in sesta posizione nella finale individuale maschile dei Campionati Mondiali di pentathlon moderno 2021, in corso di svolgimento ad Alessandria d’Egitto.

La gara odierna, infatti, è stata vinta dal padrone di casa Ahmed Elgendy con il punteggio complessivo di 1432 punti (251 punti nella scherma con 25 vittorie e 10 sconfitte, quindi 316 nel nuoto, con il tempo di 1:57.46, 298 nell’equitazione e 567 nel laser run, con il tempo di 12:13.70). Medaglia d’argento per il russo Egor Gromadskii con 1420 punti (245 nella scherma, 314 nel nuoto, 292 nell’equitazione e 569 nel laser run), mentre si mette al collo il bronzo il magiaro Csaba Bohm con 1414 punti (215 nella scherma, 311 nel nuoto, 298 nell’equitazione, quindi miglior prestazione nel laser run con 590 punti).

Quarta posizione per il tedesco Pele Uibel con 1401 punti, quinta per il magiaro Jozsef Tamas con 1395, mentre è sesto il nostro Giorgio Malan con 1387 punti (209 nella scherma, 316 nel nuoto, 298 nell’equitazione e 564 nel laser run). Settima posizione per il francese Mathis Rochat con 1378 punti, ottava per l’egiziano Mohanad Shaban con 1375, nona per il bielorusso Maksim Maruk con 1374, infine completa la top10 il russo Vladimir Zabolotskikh con 1359. Buon risultato anche per Stefano Frezza, che chiude in dodicesima posizione con 1355 punti.

Foto: FIPM