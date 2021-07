Pentathlon, Mondiali junior 2021: Alice Rinaudo e Beatrice Mercuri si qualificano per la finale femminile

Giornata agrodolce per l’Italia ai Campionati Mondiali junior 2021 di pentathlon moderno in corso di svolgimento ad Alessandria d’Egitto. Delle quattro azzurre iscritte alle qualificazioni della finale femminile di venerdì, infatti, solamente due hanno strappato il pass per l’atto conclusivo.

Ce la fanno Alice Rinaudo e Beatrice Mercuri, che vanno a confermarsi dopo la staffetta, mentre sono eliminate Maria Lea Lopez e Alessia Marchetti.

Nel Gruppo A migliore prestazione per la svizzera Lea Egloff con 934 punti davanti alla magiara Rita Erdos con 933 e alla tedesca Esther Fernandez Donda a pari merito. Quarta la francese Rebecca Castaudi con 923 assieme alla svizzera Anna Jurt, quindi sesta la svedese Marlena Jawaid con 922. Si ferma in diciannovesima posizione la nostra Maria Lea Lopez con 849 punti e non si qualifica per la finale, come Alessia Marchetti, ventiquattresima con 794.

Nel Gruppo B, invece, svettano le nostre Alice Rinaudo e Beatrice Mercuri con 912 punti a pari merito con la egiziana Amira Kandil e la ceca Veronika Novotna. Quinta la russa Yana Soloveva, a sua volta a quota 912.

L’ELENCO DELLE FINALISTE

1. Q Qualifications A EGLOFF Lea SUI

2. Q Qualifications A ERDOS Rita HUN

3. Q Qualifications A FERNANDEZ DONDA Esther GER

4. Q Qualifications A CASTAUDI Rebecca FRA

5. Q Qualifications A JURT Anna SUI

6. Q Qualifications A JAWAID Marlena SWE

7. Q Qualifications A SAMOILOVA Maria RUS

8. Q Qualifications A ABDELMAKSOUD Salma EGY

9. Q Qualifications A ADOMAITYTE Elzbieta LTU

10. Q Qualifications A KREJCI Katerina LAT

11. Q Qualifications A POLAT Yaren Nur TUR

12. Q Qualifications A MEZA Cecilia MEX

13. Q Qualifications A SUKORA Katjarina BLR

14. Q Qualifications A PAULA SOPHIA VALENCIA FRANCO GUA

15. Q Qualifications A MIRELES Melissa MEX

16. Q Qualifications B KANDIL Amira EGY

17. Q Qualifications B RINAUDO ALICE ITA

18. Q Qualifications B MERCURI Beatrice ITA

19. Q Qualifications B NOVOTNA Veronika CZE

20. Q Qualifications B SOLOVEVA Yana RUS

21. Q Qualifications B NOVIKOVA Viktoriia RUS

22. Q Qualifications B ISMAIL MALAK EGY

23. Q Qualifications B GOMESSE JESSYE FRA

24. Q Qualifications B REBOISSON Clémence FRA

25. Q Qualifications B OLIVER Catherine Mayran MEX

26. Q Qualifications B NIEDZIALKOWSKA Daria POL

27. Q Qualifications B VAN DER MERWE Alida RSA

28. Q Qualifications B DOBROVOLSKAYA Anhelina BLR

29. Q Qualifications B KLUNNIKOVA OLHA UKR

30. Q Qualifications B ETSINA Katsiaryna BLR

31. q Qualifications B BREITNER Hanna HUN

32. q Qualifications B YAKOVLEVA Lyudmila KAZ

33. q Qualifications B MEDINA GONZÁLEZ Andrea ESP

34. q Qualifications B SEO Jiyoung KOR

35. q Qualifications B KOVACS Eszter HUN

36. q Qualifications A SCHNEIDER Annika GER

Foto: FIPM