Pentathlon, Europei 2021: bronzo per l’Italia nella staffetta mista con Prampolini e Grasselli

La giornata di chiusura dei Campionati Europei 2021 di pentathlon moderno di Nizhny Novgorod (Russia) ha proposto la staffetta mista e l’Italia ha conquistato una brillante medaglia di bronzo con la coppia composta da Irene Prampolini (Fiamme Oro) e Valerio Grasselli (Esercito)

La gara è stata vinta dalla Russia con la coppia composta da Anastasia Chistiakova e Kiril Beliakov con 1455 punti, davanti alla Lituania con Ieva Serapinaite e Justinas Kinderis con 1436, quindi terzi i portacolori azzurri con 1409. Quarto posto per la Turchia con 1402, quinto per l’Ungheria con 1392, sesto per la Polonia con 1389, settimo con la Bielorussia con 1379, mentre è ottava l’Ucraina con appena 294.

Come si è sviluppata la gara? La coppia azzurra ha chiuso la parte di nuoto con il terzo tempo in 2.03,14, quindi nella scherma non ha brillato con 18 vittorie e 18 sconfitte e 208 punti. Passando all’equitazione gli italiani hanno realizzato 266 punti ma, grazie al secondo tempo finale nel laser run in 11’09″10 sono riusciti a rimontare fino al terzo posto.

Foto: FIPM