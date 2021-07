World Triathlon, la Federazione internazionale del triathlon, ha assegnato il quinto pass complessivo, il secondo nella categoria PTWC maschile, all’Italia, dopo le rinunce di Gran Bretagna e Tunisia. La carta paralimpica è stata poi data dalla FITRI a Pier Alberto Buccoliero (Firenze Triathlon).

Le dichiarazioni di Riccardo Giubilei, presidente della Federazione Italiana Triathlon: “In queste ultime ore ho avuto modo di interloquire con il presidente del CIP Luca Pancalli in relazione alla comunicazione arrivata venerdì scorso in Federazione riguardo l’attribuzione di un ulteriore pass paralimpico. Ascoltato il consiglio federale, ho deciso di accettare la slot per Tokyo 2020 per offrire all’Italia del triathlon e alla federazione un’ulteriore opportunità per essere rappresentata su un traguardo prestigioso come le Paralimpiadi e dando questa importante possibilità a Buccoliero, che con noi ha compiuto un percorso lungo cinque anni ma che non gli ha garantito la qualifica diretta. La Squadra Italia composta da atleti e paratriatleti diventa ancora più grande e di questo siamo contenti, voglio ringraziare il consiglio federale, che mi ha accompagnato in questa decisione, e fare un sentito in bocca al lupo a Pier Alberto, che si aggiunge ad una Nazionale motivata e pronta a rappresentare al meglio i nostri colori a Tokyo”.

Così Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico: “Non posso che esprimere soddisfazione per l’ennesimo pass conquistato dalla Nazionale italiana di paratriathlon, che porta a cinque il numero degli atleti che prenderanno parte alla Paralimpiade di Tokyo. È la testimonianza di un movimento in grande crescita che vuole affrontare le prossime sfide con ambizione e determinazione. Complimenti al presidente Giubilei e a tutta Federazione Italiana Triathlon per l’ottimo risultato raggiunto e un grande in bocca al lupo a questa squadra che, sono sicuro, farà di tutto per regalare al nostro Paese gioie e soddisfazioni“.

QUALIFICATI PARATRIATHLON ITALIA PARALIMPIADI TOKYO

Giovanni Achenza (Fiamme Azzurre) PTWC

Pier Alberto Buccoliero (Firenze Triathlon) PTWC

Rita Cuccuru (Woman Triathlon Italia) PTWC

Veronica Yoko Plebani (707) PTS2

Anna Barbaro (Fiamme Azzurre) PTVI

Charlotte Bonin (Fiamme Azzurre) Guida di Anna Barbaro

Staff

Mattia Cambi (Direttore Tecnico Paratriathlon)

Umberto Mariano (Massaggiatore)

Luca Zenti (Tecnico)

Antonio Serratore (Tecnico)

Diego De Francesco (Tecnico)

Foto: Valerio Origo