Pallanuoto, World League 2021: a Tbilisi si sfidano Montenegro e USA per il titolo, Italia per il bronzo con la Grecia

Va a concludersi oggi l’appuntamento con la World League di pallanuoto maschile in quel di Tbilisi. In terra georgiana vanno in scena le finali: purtroppo il Settebello, grande favorito per il trionfo nella manifestazione internazionale, dovrà accontentarsi della sfida per il bronzo nella quale affronterà la Grecia.

Gli azzurri infatti ieri sono usciti clamorosamente sconfitti con gli Stati Uniti. Una performance tutt’altro che convincente quella dei campioni del mondo in carica che, sin da inizio match, hanno sofferto gli attacchi degli americani, non riuscendo a esprimere il proprio gioco. Quello della World League resta un vero e proprio tabù per la squadra guidata da Sandro Campagna che però potrà riscattarsi sicuramente il mese prossimo a Tokyo con le Olimpiadi.

Fondamentale in ogni caso giocare al meglio la partita odierna per avere un’iniezione di fiducia verso i prossimi appuntamenti. A dirlo è lo stesso ct azzurro: “Ora serve subito recuperare il morale per finire bene contro la Grecia”.

A giocarsi il titolo, oltre agli USA, ci sarà il Montenegro che diventa così, almeno sulla carta, la squadra più indicata da bookmakers ed addetti ai lavori per il trionfo. Quattro vittorie in quattro sfide per i montenegrini che hanno convinto anche ieri in semifinale con la Grecia.

