Si chiude con un successo per il Settebello la Sardinia Cup, ultimo torneo amichevole prima della trasferta verso il Giappone per i Giochi Olimpici di Tokyo. Dopo la sconfitta di ieri con la Croazia, poi vincitrice della competizione, gli azzurri si sono riscattati battendo 16-9 (parziali 4-1, 3-2, 5-2, 4-4) la Russia nella piscina “Giambattista Sicbaldi” di Cagliari.

Match molto migliore rispetto a quello visto ieri da parte di Figlioli e compagni, che sono stati attenti dall’inizio alla fine, destando ottime sensazioni verso la manifestazione a Cinque Cerchi. Miglior marcatore proprio il capitano, con quattro reti, protagonisti anche Di Fulvio e Bodegas con tre.

Italia-Russia 16-9



Italia: Del Lungo, Di Fulvio 3, Luongo 2, Figlioli 4, N. Presciutti 1, Velotto, Renzuto Iodice 1, Alesiani, Figari 1, Bodegas 3, Aicardi, Dolce 1, Nicosia. All. Campagna.

Russia: Kostrov, Suchkov 1, Kiselev, E. Vasilev 1, Stepanov, Krug 2, Merkulov 1, I. Vasilev 1, Bychkov, Kholod 3 (1 rig.), Sheikin, Shepelev, Chirkov. All. Evstigneev.

Arbitri: Galkin (Rus) e Peris (Cro)

Note: parziali 4-1, 3-2, 5-2, 4-4. Uscito per limite di falli Sheikin (R). Superiorità numeriche: Italia 6/13, Russia 4/7 + un rigore.

Le parole del ct Sandro Campagna: “Mancano due settimane all’esordio. Non vediamo l’ora, ma siamo consapevoli di dover lavorare ancora molto per perfezionare il nostro gioco. Questo torneo è stato importante per verificare la nostra preparazione e acquisire ulteriori informazioni. Questo è il periodo più buio per i carichi di lavoro. Però la squadra è talentuosa e determinata. Abbiamo aperto una giornata molto importante per lo sport italiano e invio l’in bocca al lupo a Matteo Berrettini e alla nazionale di calcio. Speriamo che il cielo di Londra si tinga di azzurro”.

Foto LM/LPS/Maria Angela Cinardo