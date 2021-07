Pallanuoto, Olimpiadi Tokyo: un ottimo Settebello batte il Giappone 16-8

Prosegue il cammino da imbattuti alle Olimpiadi di Tokyo per il Settebello. Si è disputata oggi la quarta giornata del torneo di pallanuoto maschile e, per gli azzurri, è arrivata la terza girone. Resta al comando del Gruppo A la squadra guidata da Sandro Campagna: battuto oggi il Giappone per 16-8.

Questa volta, rispetto alle ultime uscite, la compagine tricolore parte bene e chiude al meglio, dimostrando un’ottima prova corale, senza pause e senza dover effettuare rimonte clamorose. Da sottolineare che la squadra nipponica è cresciuta davvero tanto verso questi Giochi di casa.

5-0 nella prima frazione praticamente a chiudere da subito la pratica: era stata richiesta da Campagna ed è arrivata la partenza buona per Figlioli e compagni. Proprio il capitano è tra i grandi protagonisti: per lui tre reti con tre tiri effettuati. Dominanti anche al centro gli azzurri: spettacolari le prestazioni di Michael Bodegas e Matteo Aicardi. Percentuali alte con l’uomo in più per gli azzurri, bene anche la fase difensiva.

Prossima sfida importante quella che aspetta l’Italia: dopodomani ci sarà l’ultima partita del raggruppamento, uno scontro diretto con l’Ungheria che anticiperà ciò che potrà accadere ai quarti di finale (azzurri già qualificati aritmeticamente).

Foto: Lapresse