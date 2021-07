Pallanuoto femminile, Olimpiadi Tokyo: i risultati della seconda giornata. Vincono gli USA sulla Cina

Seconda giornata di gare alle Olimpiadi di Tokyo per quanto riguarda il torneo di pallanuoto a livello femminile. Sono quattro gli incontri andati in scena oggi per i due raggruppamenti.

Gli Stati Uniti, campioni in carica e grandi favoriti per il titolo, non sbagliano e si impongono per 12-7 sulla Cina. Nel Girone B in chiusura pareggio tra il Comitato Olimpico Russo e l’Ungheria per 10-10.

Per quanto riguarda il raggruppamento A nel primo match di giornata l’Australia si impone per 15-12 sull’Olanda. Nell’altra sfida la Spagna supera 14-10 il Canada.

RISULTATI DI OGGI

Girone A

Australia-Olanda 15-12

Spagna-Canada 14-10

Girone B

USA-Cina 12-7

Comitato Olimpico Russo-Ungheria 10-10

Foto: Lapresse