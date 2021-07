Pallanuoto: dopo le Olimpiadi di Tokyo si ritirerà il fenomeno croato Xavi Garcia

37 anni, capitano dello Jug, veterano della Croazia, nella quale milita dal 2015 dopo la naturalizzazione (lui nato spagnolo). Xavier Garcia, fenomeno mancino della pallanuoto internazionale, ha annunciato il ritiro dopo le prossime Olimpiadi di Tokyo. Per lui il palmares è infinito: argento olimpico a Rio 2016, oro mondiale a Budapest 2017, oltre ad altri due bronzi tra iridati e continentali.

Le sue parole in un post sui social: “È arrivato il momento di dirci addio, o meglio ancora, arrivederci. Ho vissuto il sogno di giocare per più di 20 anni ad alto livello e ho condiviso uno spogliatoio con tanti compagni di squadra fantastici. In tutti questi anni sono riuscito a raggiungere risultati e obiettivi che all’inizio della mia carriera potevo solo sognare. Non avevo idea che anni di duro lavoro, sacrificio e impegno a tal punto mi avrebbero permesso di crescere come atleta di punta ma anche come persona”.

Prosegue: “È un piacere poter concludere la mia carriera sportiva in una delle migliori società sportive e il fatto di aver fatto parte della storia di Jug mi riempie di immenso orgoglio”.

Photo LiveMedia/Luigi Mariani