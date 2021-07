Arrivano altre due sconfitte per le Nazionali di beach handball impegnate agli Europei di Varna, in Bulgaria, terminando così l’esperienza continentale con un bottino molto magro e senza ottenere il passaggio alla seconda fase, destinato alle migliori tre di ogni raggruppamento. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giornata.

TORNEO MASCHILE

Nel gruppo B la Selezione del Bel Paese cede anche alla Francia per 2-0, con parziali di 24-14 e 23-18, senza riuscire a lottare in entrambi i set e terminando il girone in penultima posizione, davanti solamente alla Grecia, ultima a zero punti. Passano il turno Francia, Ungheria e Ucraina.

TORNEO FEMMINILE

Terza sconfitta in tre partite per le azzurre, che hanno ceduto 2-1 alla Norvegia. Scandinave avanti con il 19-12 del primo set, mentre la Selezione del Bel Paese ha impattato a seguito del 19-18 della seconda frazione, cedendo solamente agli shoot-out per 10-6.

