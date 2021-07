Pallamano, Olimpiadi Tokyo: Svezia col brivido, tutto ok per Danimarca e Spagna

Si è aperto quest’oggi il torneo olimpico di pallamano maschile, con ben sei sfide in programma e alcuni risultati degni di nota nei due raggruppamenti, dai quali usciranno i nomi delle otto ammesse ai quarti di finale. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutte le partite della giornata e le classifiche aggiornate.

GRUPPO A

Ottima vittoria per la Francia, che grazie alle 10 reti di Melvyn Richardson ha superato 33-27 l’Argentina, raggiungendo addirittura la doppia cifra di vantaggio nel secondo tempo, mentre la Norvegia ha sudato più del previsto contro il Brasile, riuscendo a spuntarla 27-24. Il big match è andato invece alla Spagna, che contro la Germania ha avuto la meglio 28-27, siglando il gol decisivo proprio nel finale, con Alex Dujshebaev.

GRUPPO B

Tutto facile per la Danimarca, campionessa del mondo in carica, che ha sconfitto i padroni di casa del Giappone per 47-30, con la Svezia che ha invece dovuto sudare le cosiddette sette camicie, piegando il Bahrain solamente di misura per 32-31, in una sfida in cui gli asiatici hanno avuto la possibilità di pareggiare a tempo scaduto. Prosegue invece la crescita dell’Egitto, giustiziere 37-31 del Portogallo, nonostante le sei reti di Joao Ferraz.

I risultati di giornata:

GRUPPO A

Francia-Argentina 33-27

Norvegia-Brasile 27-24

Spagna-Germania 28-27

GRUPPO B

Svezia-Bahrein 32-31

Portogallo-Egitto 31-37

Danimarca-Giappone 47-30

Le classifiche aggiornate:

GRUPPO A

Spagna 2

Francia 2

Norvegia 2

Germania 0

Brasile 0

Argentina 0

GRUPPO B

Danimarca 2

Svezia 2

Egitto 2

Portogallo 0

Giappone 0

Bahrein 0

Foto: Ivica Drusany – Shutterstock