Pallamano, Olimpiadi Tokyo: Norvegia e Francia aprono con una vittoria il torneo maschile

Si sono aperti questa notte i tornei di pallamano, nell’ambito delle Olimpiadi di Tokyo, con due partite ricche di gol e spettacolo, che hanno assegnato i primi punti per quanto riguarda il girone A. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio i risultati dei primi due incontri, per una giornata che vedrà in tutto sei match.

Inizia bene il cammino della Norvegia, che ha piegato 27-24 il Brasile non senza soffrire, soprattutto nel primo tempo, quando gli scandinavi sono andati sotto due quattro reti (10-6), tornando negli spogliatoi sul 12-13. Espulso Borges, i sudamericani hanno perso uno dei loro baluardi difensivi, permettendo alla Norvegia di pareggiare sul 14-14, per poi prendere il largo grazie ad uno scatenato Sander Sagosen, autore di 7 reti, fino al 27-24 finale.

Tutta facile per la Francia, capace di aprire con un parziale di 3-0 il match contro l’Argentina, toccando il +6 sul 12-6, terminando la prima frazione 12-10. Tanta però la differenza in campo, con i tre fratelli Simonet a permettere all’albiceleste di non sprofondare, mentre Melvyn Richardson (10 gol) e compagni hanno toccato il massimo vantaggio sul +9 (29-20), chiudendo in scioltezza 33-27.

I risultati della notte:

Norvegia-Brasile 27-24

Francia-Argentina 33-27

La classifica provvisoria del gruppo A:

Norvegia 2

Francia 2

Brasile 0

Argentina 0

Germania 0*

Spagna 0*

*una partita in meno

Foto: Shutterstock