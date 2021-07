Il conto alla rovescia è scaduto e dalle 13.00 di oggi (le 20.00 giapponesi) andrà in scena la Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Tokyo. La rassegna a Cinque Cerchi, posticipata di un anno a causa della pandemia, deve ancora fare i conti con le problematiche del Covid e il conto di 106 contagi totali non fa stare allegri.

Tuttavia, da parte del CIO e del Comitato organizzatore, c’è la volontà e la determinazione di andare avanti con la voglia di regalare un sorriso e trasformare questa competizione in una sorta di sollievo. Da par suo il presidente del Cio Thomas Bach ha visitato il team olimpico dei rifugiati presso l’Olympic Village Plaza di Tokyo, dove alcuni atleti che compongono la selezione hanno firmato il murale della tregua olimpica inaugurato la settimana scorsa.

La squadra del Refugee Olympic Team è formato da 29 atleti e in questa competizione sarà in 12 specialità. “È una bella sensazione incontrare finalmente la squadra dopo tutti gli ostacoli che hanno dovuto superare e sentire il loro vero spirito olimpico, pieno di dinamismo e gioia. Non vediamo l’ora di vederli alla cerimonia di apertura. Sarà un grande segnale su ciò che rappresentano i rifugiati: un arricchimento per la nostra comunità olimpica e per la società in generale“, le parole di Bach.

Foto: LaPresse