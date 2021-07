Olimpiadi Tokyo, il CIO esorta gli atleti a seguire alla lettera le misure per la prevenzione del Covid-19

Il portavoce presidenziale del CIO, Mark Adams, ha esortato gli atleti a seguire alla lettera le regole anti-COVID, secondo le quali i partecipanti ai Giochi Olimpici devono indossare le mascherine in ogni momento, tranne quando gareggiano, si allenano, mangiano o dormono. L’unica esenzione è arrivata in occasione di un podio e quindi gli atleti potranno togliersela per 30 secondi per un’opportunità fotografica.

Ai partecipanti ai Giochi è stato anche detto di limitare i contatti sociali con altri atleti ed evitare di scattare foto di gruppo sul podio. Secondo i regolamenti per le cerimonie di premiazione, agli atleti è stato detto di rimanere sul proprio gradino del podio e di mantenere le distanze dai loro compagni medagliati. Invece, tutte e 12 le atlete provenienti da Australia, Canada e Stati Uniti sul podio per la staffetta 4×100 metri stile libero non avevano la mascherina e si sono anche abbracciate. Stesso discorso per i tre medagliati nei 400 metri misti individuali maschili.

Per questo motivo il CIO ha voluto rimarcare con forza il suo pensiero, come riportato da insidethegames: “Esortiamo e chiediamo a tutti di obbedire alle regole, qualunque sia la parte interessata – è netto Adams – E’ un obbligo sia per lo sport che per tutte le persone coinvolte. Trasmette un messaggio forte, quindi per favore seguite le indicazioni. Capiamo che c’è eccitazione e capiamo gli atleti, ma sfortunatamente abbiamo dovuto rendere le regole più severe. Questi messaggi vengono trasmessi costantemente, e seguirli va nel nostro interesse e nell’interesse di tutti”.

È il secondo avvertimento del CIO in merito alle violazioni delle regole COVID-19 ai Giochi dopo che diversi atleti e funzionari che hanno sfilato alla cerimonia di apertura sono stati avvistati senza maschere.

Foto: Lapresse