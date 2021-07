I Giochi Olimpici di Tokyo 2020 continuano senza sosta a rispettare il fitto programma di gare. Ancora medaglie assegnate ed emozioni dispensate a iosa nonostante l’assenza forzata di pubblico sugli spalti. Team Italia arricchisce il proprio bottino con 2 argenti e 2 bronzi arrivati dal nuoto con la storica 4×100 stile libero maschile e Nicolò Martinenghi. Sorrisi anche dal tiro a volo con Diana Bacosi, e dal fioretto maschile con uno stoico Daniele Garozzo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicolò Martinenghi (@nicolomartinenghi)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Italia Team (@italiateam)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Italia Team (@italiateam)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Italia Team (@italiateam)

C’è attesa per quel che riguarda la ginnastica italiana per la prova a squadre, e per una fantastica Vanessa Ferrari. Nel frattempo tutte le atlete hanno reso il doveroso omaggio ad Oksana Chusovitina, ginnasta uzbeka giunta all’ottava Olimpiade all’età di 46 anni. Per lei è scoccata l’ora del ritiro dalle competizioni dopo una stupenda carriera in cui ha raggiunto per 2 volte la medaglia ai Giochi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Oksana Chusovitina- (@oksana2016)

Continua lo spettacolo del tennis con Fabio Fognini e Novak Djokovic che inseguono il sogno a Cinque Cerchi. Il serbo è il favorito d’obbligo del tabellone maschile, mentre il ligure potrebbe essere la sorpresa inattesa di Tokyo 2020. Next step Danil Medvedev

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Fognini (@fabiofogna)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Novak Djokovic (@djokernole)

Il bello deve ancora venire infine per Irma Testa. La pugile campana è divenuta la favorita numero 1 secondo i bookmaker del torneo femminile <57 kg viste le brucianti sconfitte di svariate teste di serie, una delle quali nettamente sconfitta proprio da Testa. Chissà che dopo le delusioni dovute alla totale assenza di rappresentanti in campo maschile, non possa arrivare un urrà da parte delle colleghe.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Italia Team (@italiateam)

Foto: LaPresse