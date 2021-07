Prima giornata densa di emozioni con le Olimpiadi che entrano nel vivo. Tokyo 2020, anche se con un anno di distanza, regala sin dall’inizio gioie ai colori azzurri, con l’argento di Luigi Samele nella scherma, ed il fantastico oro di Vito Dell’Aquila nel taekwondo. Italia Team celebra così i primi due nostri connazionali a portare metalli preziosi nel medagliere italiano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Italia Team (@italiateam)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Italia Team (@italiateam)

Buon esordio per Fabio Fognini nel tabellone maschile di tennis. Il ligure si è sbarazzato in due set del padrone di casa Yuichi Sugita ed ora può già preparare la sfida non impossibile al bielorusso Gerasimov.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Fognini (@fabiofogna)

Mattinata italica che ha portato anche qualche delusione. Cerca di smaltire in fretta la rabbia per la prematura eliminazione Rossella Fiamingo, che pensa già alla gara a squadre. I suoi Giochi non sono dunque giunti al termine.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rossella Fiamingo🌵 (@rossellina91)

Tanta attesa infine per l’Italbasket, che da domani inizierà a calcare i parquet giapponesi dopo l’impresa colta in Serbia qualche settimana fa. I ragazzi sono carichi, riusciranno nell’impresa di qualificarsi ai quarti di finale? C’è da iniziare a sconfiggere dapprima l’ostica Germania.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Italbasket (@italbasket)

Foto: LaPresse