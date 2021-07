Olimpiadi Tokyo, cosa prevede la bolla nel villaggio? Tutte le norme di sicurezza, tra divieti e minime liberà

Le Olimpiadi di Tokyo 2021 andranno in scena da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. I Giochi saranno purtroppo caratterizzati dall’emergenza sanitaria, il numero di contagi da Covid-19 cresce all’interno del villaggio e la situazione non è delle più semplici.

Per garantire la massima sicurezza di atleti, allenatori, giudici e di tutte le persone che ruotano attorno alla rassegna a cinque cerchi, sono state previste delle norme e dei regolamenti atti a prevenire l’esplosione di criticità legate al virus ed è stata istituita una bolla. Vediamo quali sono gli obblighi più importanti da rispettare nella capitale del Giappone nell’arco delle prossime tre settimane.

REGOLE BOLLA OLIMPIADI TOKYO 2021

– Nel villaggio olimpico le mascherine sono sempre obbligatorie.

– Gli atleti possono avere contatti soltanto con chi è all’interno del vilaggio, ma sempre ad almeno un metro di distanza.

– In mensa ognuno ha il suo posto, mangia e pulisce la postazione quando abbandona il tavolo.

– Sono previsti test frequenti per chi soggiorna all’interno del villaggio.

– Per giornalisti, arbitri e funzionari le regole per accedere in Giappone sono stringenti: test salivare all’arrivo in aeroporto, per 14 giorni non potranno avere contatti con la popolazione locale.

– Sono vietati mezzi pubblici o taxi non gestiti dall’organizzazione.

– Vietato l’ingresso in bar o ristoranti.

– Prima della partenza bisogna presentare un piano delle attività, che deve essere approvato dal Comitato.

– Registrazione alla app “Ocha” che monitorerà spostamenti e stato di salute delle persone: ogni giorno andrà misurata la temperatura e andranno inseriti i propri dati sulla app.

Foto: Lapresse