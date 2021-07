Olimpiadi Tokyo, come cambiano gli orari delle gare con la tempesta tropicale

Ci mancava anche questa. Non bastava la criticità della pandemia a rendere le cose complicate nel corso delle Olimpiadi di Tokyo. Gli organizzatori, infatti, hanno dovuto escogitare alcune modifiche al programma di gara per l’arrivo del tifone Nepartak sul Giappone.

L’arrivo di forti piogge, venti di burrasca compresi tra 72 e 108 chilometri orari e onde alte hanno riguardato la regione di Kanto (Giappone centro-orientale) già dalla giornata di ieri. Secondo gli esperti il tifone dovrebbe però far sentire meno i suoi effetti con il suo arrivo nella capitale giapponese. L’unica preoccupazione riguarda il possibile innalzamento dei livelli delle acque reflue per gli sport acquatici nella baia di Tokyo.

Proprio per questo, il canottaggio ha spostato tutti le gare previste quest’oggi, martedì 27 luglio, a mercoledì 28. Il programma prenderà il via alle 01.10 italiane on le Finale B e avrà maggior interesse a partire dalle 02.18 con le Finali A. Da questo punto di vista, anche il tiro con l’arco ha dovuto fare i conti con i mutamenti annunciati: per la giornata di oggi la sessione mattutina è stata spostata a mezzogiorno (le 5 italiane), mentre quella pomeridiana è stata cancellata. Si conta di recuperare il tutto mercoledì o giovedì.

Non ci sono variazioni di sorta, invece, per quanto riguarda altre discipline e il surf in particolare, che oggi assegnerà le medaglie a partire dalle ore 07.16 italiane.

