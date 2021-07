Olimpiadi Tokyo, chi sono la più giovane e la più anziana. Hend Zaza e Hanna Mary, separate da 55 anni

Le Olimpiadi uniscono le generazioni e a Tokyo 2021 ne avremo un chiaro esempio, in gara. La più giovane atleta presente ai Giochi sarà la siriana Hend Zaza, che ha appena 12 anni. La più anziana, invece, sarà l’australiana Hanna Mary che a dicembre spegnerà 67 candeline. Due storie così diverse, accomunate da un filo conduttore: l’amore per lo sport che aiuta a superare tutti gli ostacoli.

Hend gioca a tennistavolo e si è meritata questo autentico viaggio di rinasciata sfuggendo da Hama, tristemente nota per i bombardamenti troppo frequenti in quella terra. Aveva conquistato l’attenzione nel 2016, quando venne invitata ai Giochi Giovanili della Speranza in Qatar e da quel momento si è allenata per tre ore al giorno, riuscendo a qualificarsi ai Giochi attraverso il torneo continentale.

Hanna si cimenterà nell’equitazione, è nonna di tre nipoti e potrebbe esserlo tranquillamente anche di Zaza. Fin dalla nascita è stata a contatto con i cavalli, poi a vent’anni incontra il danese Gert Donvig, si sposano e lei abbandona il salto a ostacoli per sposare il dressage: sarà alle Olimpiadi per la sesta volta in carriera, la pù vecchia australiana di sempre nella rassegna a cinque cerchi e in assoluto in questa edizione della kermesse sportiva più importante al mondo. Il suo miglior piazzamento è il sesto posto a squadre a Sydney 2000, questa volta sarà la veterana nella squadra con le esordienti Kelly Layne e Simone Pearce.

Foto: Lapresse