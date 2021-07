Oggi sono iniziate le Olimpiadi di Tokyo 2021. In attesa della Cerimonia d’Apertura, in programma venerdì 23 luglio (ore 13.00), i Giochi sono incominciati con il torneo di softball all’Azuma Stadium di Fukushima. In uno degli impianti simbolo del batti e corre in Giappone, le padrone di casa hanno strapazzato l’Australia con un sonoro 8-1 e poi l’Italia ha tenuto testa agli USA, capitolando soltanto per 0-2 al termine di un incontro decisamente combattuto e in cui le nostre portacolori hanno ben figurato contro le fuoriclasse americane.

A fare notizia, oltre ai due risultati e in attesa di scoprire l’esito di Messico-Canada, è però stata la presenza di un orso nero asiatico all’interno dell’impianto. L’animale era già stato avvistato da una guardia nella giornata di ieri e anche questa mattina sono state ricevute informazioni simili, come ha fatto sapere il portavoce del comitato organizzatore. L’attenzione è massima.

Non ci sono spettatori allo stadio, visto che tutti gli eventi dei Giochi si disputano a porte chiuse a causa dell’emergenza sanitaria, ma naturalmente vige la massima allerta. Il comitato organizzatore ha precisato che gli addetti non sono ancora riusciti a trovare e catturare l’orso e che lo stanno cercando attorno al sito dell’evento.

Foto: Lapresse