Olimpiadi Tokyo 2021, Ciclismo su pista: Elia Viviani, scheda e palmares

Nome: Elia

Cognome: Viviani

Luogo e data di nascita: Isola della Scala, 7 febbraio 1989

Disciplina: Ciclismo su pista, Inseguimento a squadre, Omnium, Madison

Palmares: oltre alla storica medaglia d’oro olimpica nell’Omnium a Rio 2016, possiamo citare due argenti mondiali uno nello Scratch nel 2011 e uno nella Madison nel 2015, nonché il bronzo nell’Omnium sempre nel 2015. Per quanto riguarda gli Europei, per la Madison ha vinto il titolo continentale nel 2013 e il bronzo nel 2012, per la corsa ad eliminazione l’oro nel 2019, come del resto per la corsa a punti nel 2012 e nel 2013. Inoltre ha conquistato l’oro europeo anche nel Derny nel 2013, poi nell’inseguimento a squadre nel 2018 e il bronzo nel 2012, altri due ori nell’Omnium nel 2014 e 2015, due argenti di specialità nel 2008 e 2018, e il bronzo nel 2011. Tra gli altri successi abbiamo gli Europei Under 23 nel 2008 con la Madison e lo Scratch (bissato nel 2009), e corsa a punti nel 2011. A livello italiano, ha conquistato quattro titoli nazionali nell’Inseguimento a squadre, altri quattro nell’Omnium, due per l’inseguimento individuale, tre nella Madison, due nella Corsa a punti, e uno nel Derny. Inoltre ha fatto sue quattro edizioni della Sei Giorni delle Rose, la Sei Giorni di Gand nel 2019, e quella di Londra nel 2019. Su strada ha ottenuto la bellezza di 81 vittorie. Spiccano la medaglia d’oro ai Campionati Europei in linea del 2019 e l’argento nel 2017, ma anche il titolo di campione italiano in linea nel 2018. Finora ha conquistato nove tappe in tutti e tre i grandi giri: cinque al Giro d’Italia, tre alla Vuelta a España, una al Tour de France. Inoltre ha fatto sua la maglia della classifica a punti della Corsa Rosa nel 2018, e tre edizioni dell’EuroEyes Cyclassics Hamburg.

Precedenti alle Olimpiadi: Londra 2012 (38esimo prova in linea, sesto Omnium), Rio 2016 (MEDAGLIA D’ORO Omnium)

Obiettivo a Tokyo 2021: dopo l’ottimo piazzamento degli azzurri a Rio 2016, Elia li affiancherà per dare una marcia in più e ambire ad uno storico podio. Un risultato totalmente alla portata degli italiani. Ovviamente è innegabile il fatto che, da campione olimpico uscente dell’Omnium, l’Italia intera si attende il bis; anche se non è così semplice. Attenzione anche ad un possibile podio nella Madison. In ogni caso, dall’alto della sua medaglia d’oro di Rio, e del ruolo di portabandiera della nostra Nazionale, Elia avrà un ruolo centrale e tutti si attendono da parte sua almeno un podio di specialità.

Foto: Lapresse