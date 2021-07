Olimpiadi oggi, orari e italiani in gara 26 luglio: programma, tv, streaming, finali medaglie

Oggi lunedì 26 luglio va in scena la terza giornata di gare alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e si assegnano svariate medaglie di questa rassegna a cinque cerchi. Si preannuncia grande spettacolo perché ci sarà da divertirsi con un’abbuffata di sport che soltanto i Giochi riescono a regalare. L’Italia sogna in grande con Diana Bacosi nel tiro a volo, Simone Alessio nel taekwondo, Fabio Basile nel judo, la scherma.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, gli eventi e gli italiani in gara lunedì 26 luglio alle Olimpiadi di Tokyo 2021. I Giochi sono trasmessi in diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2 (pacchetto complessivo di 200 ore); in diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+ ed Eurosport Player (con canali tematici dedicati ai singoli sport) e su DAZN (dove si vedono i due canali televisivi di Eurosport). DIRETTA LIVE scritta su OA Sport, con un live generale e live tematici.

CALENDARIO OLIMPIADI LUNEDÌ 26 LUGLIO: PROGRAMMA E ORARI

LUNEDÌ 26 LUGLIO:

00.01 SURF – Gara maschile e gara femminile, terzo round

02.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite)

02.00 PALLAMANO – Torneo maschile, fase a gironi: Brasile-Francia (gruppo A)

02.00 RUGBY A 7 – Torneo maschile, fase a gironi: Fiji-Giappone (gruppo B)

02.00 SCHERMA – Sciabola femminile: turni preliminari e quarti di finale. Fioretto maschile: turni preliminari e quarti di finale

02.00 SKATEBOARD – Street femminile: batterie e finale

02.00 TIRO A VOLO – Skeet femminile: qualificazioni (day-2) e finali. Skeet maschile: qualificazioni (day 2) e finali

02.00 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Iran-Venezuela (gruppo A)

02.30 RUGBY A 7 – Torneo maschile, fase a gironi: Gran Bretagna-Canada (gruppo B)

02.30 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Germania-Belgio

02.30 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre maschile, ottavi di finale

03.00 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi; Singolare femminile, fase a gironi; Doppio maschile, fase a gironi; Doppio femminile, fase a gironi; Doppio misto, fase a gironi

03.00 BASKET – Torneo femminile, fase a gironi: Corea del Sud-Spagna (gruppo A)

03.00 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Olanda-Irlanda (gruppo A)

03.00 RUGBY A 7 – Torneo maschile, fase a gironi: Nuova Zelanda-Corea del Sud (gruppo A)

03.00 SOFTBALL – Fase a gironi, Giappone-USA

03.00 TAEKWONDO – 67 kg femminile, turni preliminari e semifinali. 80 kg maschile, turni preliminari e semifinali

03.00 TENNISTAVOLO – Singolare maschile, secondo turno. Singolare femminile, secondo turno

03.15 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-Cina

03.30 NUOTO – Finali: 100 farfalla femminile, 100 rana maschile, 400 stile libero femminile, 4×100 stile libero maschile. Semifinali: 200 stile libero maschile, 100 rana femminile, 100 dorso maschile, 100 dorso femminile

03.30 RUGBY A 7 – Torneo maschile, fase a gironi: Australia-Argentina (gruppo A)

03.40 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Mongolia-Romania

04.00 BOXE – Ottavi di finale: 57 kg femminile. Sedicesimi di finale: 52 kg maschile, 75 kg maschile

04.00 PALLAMANO – Torneo maschile, fase a gironi: Argentina-Germania (gruppo A)

04.00 JUDO – 57 kg femminile: turni preliminari e quarti di finale. 73 kg maschile: turni preliminari e quarti di finale

04.00 RUGBY A 7 – Torneo maschile, fase a gironi: Sudafrica-Irlanda (gruppo C)

04.00 TENNIS – Singolare maschile, secondo turno. Singolare femminile, secondo turno. Doppio maschile, secondo turno. Doppio femminile, secondo turno

04.05 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: USA-Russia (gruppo B)

04.15 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Gran Bretagna-Canada (gruppo B)

04.30 RUGBY A 7 – Torneo maschile, fase a gironi: USA-Kenya (gruppo C)

04.35 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Belgio-Cina

04.45 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Australia-Cina (gruppo B)

05.00 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Serbia-Giappone

05.00 VELA – Regate: RS:X maschile, RS:X femminile, Laser maschile, Laser Radial femminile

06.40 BASKET – Torneo maschile, fase a gironi: Argentina-Slovenia (gruppo C)

06.45 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre maschile: quarti di finale, semifinali, finali

06.50 SOLLEVAMENTO PESI – 55 kg femminile, gruppo B

07.00 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Romania-Russia

07.00 CANOA SLALOM – C1 maschile, semifinale e finale

07.00 PALLANUOTO – Torneo femminile, fase a gironi: USA-Cina (gruppo B)

07.15 PALLAMANO – Torneo maschile, fase a gironi: Egitto-Danimarca (gruppo B)

07.20 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Polonia-Italia (gruppo A)

07.25 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Giappone

07.30 SOFTBALL – Fase a gironi, Italia-Canada

07.30 TENNISTAVOLO – Singolare maschile, terzo turno. Singolare femminile, terzo turno

08.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite)

08.00 CICLISMO MOUNTAIN BIKE – Cross-country maschile

08.00 TUFFI – 10 m syncro maschile, finale

08.00 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Russia

08.25 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Lettonia-Serbia

08.30 PALLANUOTO – Torneo femminile, fase a gironi: Russia-Ungheria (gruppo B)

09.15 PALLAMANO – Torneo maschile, fase a gironi: Spagna-Norvegia (gruppo A)

09.25 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Francia-Tunisia (gruppo B)

09.30 RUGBY A 7 – Torneo maschile, fase a gironi: Gran Bretagna-Giappone (gruppo B)

10.00 BOXE – Ottavi di finale: 57 kg femminile. Sedicesimi di finale: 52 kg maschile, 75 kg maschile

10.00 JUDO – 57 kg femminile: ripescaggi, semifinali e finali. 73 kg maschile: ripescaggi, semifinali e finali

10.00 RUGBY A 7 – Torneo maschile, fase a gironi: Fiji-Canada (gruppo B)

10.20 BASKET – Torneo femminile, fase a gironi: Serbia-Canada (gruppo A)

10.30 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Francia-Mongolia

10.30 RUGBY A 7 – Torneo maschile, fase a gironi: Nuova Zelanda-Argentina (gruppo A)

10.55 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-USA

11.00 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi; Singolare femminile, fase a gironi; Doppio maschile, fase a gironi; Doppio femminile, fase a gironi; Doppio misto, fase a gironi

11.00 RUGBY A 7 – Torneo maschile, fase a gironi: Australia-Corea del Sud (gruppo A)

11.00 SCHERMA – Sciabola femminile: semifinali e finali. Fioretto maschile: semifinali e finali

11.20 PALLANUOTO – Torneo femminile, fase a gironi: Australia-Olanda (gruppo A)

11.30 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Sudafrica-Gran Bretagna (gruppo A)

11.30 RUGBY A 7 – Torneo maschile, fase a gironi: USA-Irlanda (gruppo C)

11.40 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Olanda-Belgio

12.00 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Argentina-Spagna (gruppo B)

12.00 GINNASTICA ARTISTICA – Gara a squadre maschile, finale

12.00 NUOTO – Batterie – 200 stile libero femminile, 200 farfalla maschile, 200 misti femminile, 1500 stile libero femminile

12.00 RUGBY A 7 – Torneo maschile, fase a gironi: Sudafrica-Kenya (gruppo C)

12.00 TAEKWONDO – 67 kg femminile, ripescaggi e finali. 80 kg maschile, ripescaggi e finali

12.05 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Polonia-Cina

12.30 PALLAMANO – Torneo maschile, fase a gironi: Bahrain-Portogallo (gruppo B)

12.40 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Canada (gruppo A)

12.50 PALLANUOTO – Torneo femminile, fase a gironi: Spagna-Canada (gruppo A)

12.50 SOLLEVAMENTO PESI – 55 kg femminile, gruppo A

13.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite)

13.00 SOFTBALL – Fase a gironi, Messico-Australia

13.00 TENNISTAVOLO – Doppio misto, finale per il bronzo e finale per l’oro

13.15 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-Nuova Zelanda (gruppo B)

13.45 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Germania-India (gruppo A)

14.00 BASKET – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Spagna (gruppo C)

14.00 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: USA-Cina

14.25 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Francia-Russia

14.30 PALLAMANO – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Svezia (gruppo B)

14.45 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Brasile-Argentina (gruppo B)

15.00 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Russia-Lettonia

15.25 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Olanda-Polonia

23.30 TRIATHLON – Gara femminile

ITALIANI IN GARA 26 LUGLIO OLIMPIADI TOKYO 2021

LUNEDÌ 26 LUGLIO:

00.01 SURF – Gara maschile, terzo round: Leonardo Fioravanti

02.00 SCHERMA – Sciabola femminile: turni preliminari e quarti di finale. Martina Criscio, Rossella Gregorio, Irene Vecchi

Fioretto maschile: turni preliminari e quarti di finale. Andrea Cassarà, Alessio Foconi, Daniele Garosso

02.00 SKATEBOARD – Street femminile: batterie e finale. Asia Lanzi

02.00 TIRO A VOLO – Skeet femminile: qualificazioni (day-2) e finali. Diana Bacosi, Chiara Cainero

Skeet maschile: qualificazioni (day 2) e finali. Tammaro Cassandro, Gabriele Rossetti

03.00 TAEKWONDO – 80 kg maschile, turni preliminari e semifinali: Simone Alessio

03.30 NUOTO – Finali:

100 rana maschile: Nicolò Martinenghi

4×100 stile libero maschile: Italia

Semifinali:

200 stile libero maschile: Stefano Ballo, Stefano Di Cola

100 rana femminile: Martina Carraro

100 dorso maschile: Thomas Ceccon

100 dorso femminile: Margherita Panziera

04.00 JUDO – 73 kg maschile: turni preliminari e quarti di finale. Fabio Basile

04.00 TENNIS – Singolare femminile, secondo turno: Camila Giorgi vs Elena Vesnina

In attesa di ordine di gioco

05.00 VELA – Regate:

RS:X maschile: Mattia Camboni

RS:X femminile: Marta Maggetti

Laser Radial femminile: Silvia Zennaro

Non prima delle 05.30 TENNIS – Singolare maschile, secondo turno: Fabio Fognini vs Egor Gerasimov

Non prima delle 05.30 TENNIS – Singolare maschile, secondo turno: Lorenzo Sonego vs Nikoloz Basilashvili

Quarto match dalle ore 05.30 TENNIS – Doppio maschile, secondo turno: Lorenzo Sonego/Lorenzo Musetti vs Nikola Mektic/Mate Pavic

07.00 TENNIS – Doppio femminile, secondo turno: Sara Errani/Jasmine Paolini vs Lyudmyla Kichenok/Nadiia Kichenok

07.20 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Polonia-Italia (gruppo A)

07.25 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Giappone

07.27 BOXE – Ottavi di finale: 57 kg femminile. Irma Testa vs Michaela Walsh

07.30 SOFTBALL – Fase a gironi, Italia-Canada

08.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite)

08.00 CICLISMO MOUNTAIN BIKE – Cross-country maschile: Luca Braidot, Nadir Colledani, Gerhard Kerschbaumer

10.00 JUDO – 73 kg maschile: ripescaggi, semifinali e finali: Eventuale Fabio Basile

10.55 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-USA

11.00 SCHERMA – Sciabola femminile: semifinali e finali. Eventuali: Martina Criscio, Rossella Gregorio, Irene Vecchi

Fioretto maschile: semifinali e finali. Eventuali: Andrea Cassarà, Alessio Foconi, Daniele Garosso

12.00 NUOTO – Batterie

200 stile libero femminile: Federica Pellegrini

200 farfalla maschile: Federico Burdisso, Giacomo Carini

200 misti femminile: Ilaria Cusinato, Sara Franceschi

1500 stile libero femminile: Simona Quadarella, Martina Rita Caramignoli

12.00 TAEKWONDO – 80 kg maschile, ripescaggi e finali. Eventuale: Simone Alessio

13.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite)

23.30 TRIATHLON – Gara femminile: Alice Betto, Angelina Olmo, Verena Steinhauser

OLIMPIADI TOKYO 2021: COME SEGUIRLE IN TV E STREAMING

Diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+ ed Eurosport Player (con i canali tematici per ciascuna disciplina). Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb.

Diretta streaming, per gli abbonati, su DAZN, dove sono visibili i due canali televisivi di Eurosport.

La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sui canali tv Rai 2 e RaiSport, gratis e in chiaro. Non è disponibile la diretta streaming su Rai Play.

I Giochi non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

