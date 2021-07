Olimpiadi oggi, orari e italiani in gara 24 luglio: programma, tv, streaming, finali medaglie

Oggi domenica luglio va in scena la seconda giornata di gare alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e si assegnano svariate medaglie di questa rassegna a cinque cerchi. Si preannuncia grande spettacolo perché ci sarà da divertirsi con un’abbuffata di sport che soltanto i Giochi riescono a regalare. L’Italia sogna in grande con Odette Giuffrida e Manuel Lombardo nel judo, le fiorettiste e gli spadisti. Poi giocheranno le Nazionali di volley femminile, basket maschile, basket 3×3 femminile, pallanuoto maschile, softball.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, gli eventi e gli italiani in gara domenica 25 luglio alle Olimpiadi di Tokyo 2021. I Giochi sono trasmessi in diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2 (pacchetto complessivo di 200 ore); in diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+ ed Eurosport Player (con canali tematici dedicati ai singoli sport) e su DAZN (dove si vedono i due canali televisivi di Eurosport). DIRETTA LIVE scritta su OA Sport, con un live generale e live tematici.

CALENDARIO OLIMPIADI DOMENICA 25 LUGLIO: PROGRAMMA E ORARI

00.01 SURF – Gara maschile e gara femminile, primo e secondo round

02.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite)

02.00 VOLLEY – Torneo femminile, fase a gironi: Russia-Italia (gruppo B)

02.00 CANOTTAGGIO – Quarti di finale: singolo femminile, singolo maschile, doppio maschile, doppio femminile, quattro maschile, quattro femminile- Ripescaggi: doppio pesi leggeri maschile, doppio pesi leggeri femminile, quattro di coppia maschile, quattro di coppia femminile.

02.00 PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi: Olanda-Giappone (gruppo A)

02.00 SCHERMA – Fioretto femminile: turni preliminari e quarti di finale. Spada maschile: turni preliminari quarti di finale

02.00 SKATEBOARD – Street maschile, batterie e finale

02.00 TIRO A SEGNO – Pistola 10 metri femminile, qualificazioni e finale. Carabina 10 metri maschile, qualificazioni e finale

02.00 TIRO A VOLO – Skeet femminile, qualificazioni (day 1). Skeet maschile, qualificazioni (day 1)

02.30 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Gran Bretagna-Germania (gruppo A)

02.30 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre femminile, ottavi di finale

03.00 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi. Singolare femminile, fase a gironi. Doppio maschile, fase a gironi. Doppio femminile, fase a gironi. Doppio misto, fase a gironi

03.00 BASKET – Torneo maschile, fase a gironi: Iran vs Repubblica Ceca (gruppo A)

03.00 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni femminili, prima suddivisione

03.00 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Australia-Spagna (gruppo B)

03.00 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Sudafrica-Italia (gruppo A)

03.00 SOFTBALL – Fase a gironi: Australia-USA

03.00 TAEKWONDO – 57 kg femminile: turni preliminari e semifinali. 68 kg maschile: turni preliminari e semifinali

03.00 TENNISTAVOLO – Doppio misto, quarti di finale

03.15 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-Mongolia

03.30 NUOTO – Finali: 400 misti maschile, 400 stile libero maschile, 400 misti femminili, 4×100 stile libero femminile. Semifinali: 100 farfalla femminile, 100 rana maschile

03.40 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Romania-Italia

04.00 BOXE – Primo turno: 51 kg femminile, 69 kg femminile, 75 kg maschile +91 kg maschile

04.00 JUDO – 52 kg femminile, turni preliminari e quarti di finale. 66 kg maschile, turni preliminari e quarti di finale

04.00 PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi: Russia-Brasile (gruppo B)

04.00 TENNIS – Singolare maschile, primo turno. Singolare femminile, primo turno. Doppio maschile, primo turno. Doppio femminile, primo turno

04.05 VOLLEY – Torneo femminile, fase a gironi: USA-Argentina (gruppo B)

04.30 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-Cina (gruppo B)

04.30 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Ungheria-Grecia (gruppo A)

04.35 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Russia-Belgio

04.50 SOLLEVAMENTO PESI – 61 kg maschile, gruppo B. 67 kg maschile, gruppo B

04.50 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni femminili, seconda suddivisione

05.00 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Polonia-Serbia

05.00 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Nuova Zelanda-Argentina (gruppo B)

05.00 VELA – Regate: RS:X maschile, RS:X femminile, Laser maschile, Laser Radial femminile

06.00 CANOA SLALOM – Batterie: C1 maschile, K1 femminile

06.00 CICLISMO SU STRADA – Prova in linea femminile

06.40 BASKET – Torneo maschile, fase a gironi: Germania vs Italia (gruppo B)

06.45 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre femminile: quarti di finale, semifinali, finali

07.00 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Mongolia-Russia

07.00 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: USA-Giappone (gruppo A)

07.00 TENNISTAVOLO – Singolare maschile, secondo turno. Singolare femminile, secondo turno

07.15 PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi: Montenegro-Angola (gruppo A)

07.20 VOLLEY – Torneo femminile, fase a gironi: Serbia-Repubblica Dominicana (gruppo A)

07.25 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Italia

07.30 SOFTBALL – Fase a gironi: Canada-Giappone

08.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite)

08.00 TUFFI – Sincro 3 metri femminile, finale

08.00 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Cina-Lettonia

08.10 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni femminili, terza suddivisione

08.25 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Serbia-Belgio

08.30 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Australia-Montenegro (gruppo B)

08.50 SOLLEVAMENTO PESI – 61 kg maschile, gruppo A

09.15 PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi: Norvegia-Corea del Sud (gruppo A)

09.25 VOLLEY – Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Turchia (gruppo B)

09.30 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Egitto-Argentina (gruppo C)

10.00 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Nuova Zelanda-Honduras (gruppo B)

10.00 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Francia-Sudafrica (gruppo A)

10.00 BOXE – Primo turno: 51 kg femminile, 69 kg femminile, 75 kg maschile +91 kg maschile

10.00 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni femminili, quarta suddivisione

10.00 EQUITAZIONE – Dressage individuale e a squadre, day 2

10.00 JUDO – 52 kg femminile: ripescaggi, semifinali e finali. 66 kg maschile: ripescaggi, semifinali e finali

10.20 BASKET – Torneo maschile, fase a gironi: Australia-Nigeria (gruppo B)

10.30 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Romania-USA

10.30 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Brasile-Costa d’Avorio (gruppo A)

10.55 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-Francia

11.00 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi. Singolare femminile, fase a gironi. Doppio maschile, fase a gironi. Doppio femminile, fase a gironi. Doppio misto, fase a gironi

11.00 SCHERMA – Fioretto femminile: semifinali e finali. Spada maschile: semifinali e finali

11.20 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Serbia-Spagna (gruppo B)

11.30 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: India-Australia (gruppo A)

11.40 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Russia-Polonia

12.00 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Argentina (gruppo A)

12.00 NUOTO – Batterie: 100 dorso femminile, 200 stile libero maschile, 100 rana femminile, 100 dorso maschile, 400 stile libero femminile, 4×100 stile libero maschile

12.00 TAEKWONDO – 57 kg femminile: ripescaggi e finali. 68 kg maschile: ripescaggi e finali

12.05 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Olanda

12.30 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Australia-Spagna (gruppo C)

12.30 PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi: Spagna-Svezia (gruppo B)

12.40 VOLLEY – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-Kenya (gruppo A)

12.50 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Croazia-Kazakhstan (gruppo A)

12.50 SOLLEVAMENTO PESI – 67 kg maschile, gruppo A

13.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite)

13.00 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Romania-Corea del Sud (gruppo B)

13.00 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Messico (gruppo A)

13.00 SOFTBALL – Fase a gironi: Italia-Messico

13.00 TENNISTAVOLO – Doppio misto, semifinali

13.20 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni femminili, quinta suddivisione

13.30 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Arabia Saudita-Germania (gruppo D)

13.30 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Spagna-Nuova Zelanda (gruppo A)

14.00 BASKET – Torneo maschile, fase a gironi: Francia-USA (gruppo A)

14.00 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Francia

14.00 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Sudafrica-Olanda (gruppo B)

14.25 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Russia-USA

14.30 PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi: Ungheria-Francia (gruppo B)

14.45 VOLLEY – Torneo femminile, fase a gironi: Brasile-Corea del Sud (gruppo A)

15.00 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Olanda-Cina

15.25 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Lettonia-Giappone

23.30 TRIATHLON – Gara maschile

ITALIANI IN GARA OGGI OLIMPIADI DOMENICA 25 LUGLIO

00.01 SURF – Gara maschile, primo e secondo round: Leonardo Fioravanti

02.00 VOLLEY – Torneo femminile, fase a gironi: Russia-Italia

02.00 CANOTTAGGIO – Quarti di finale:

Singolo maschile: Gennaro Di Mauro

Doppio femminile: Alessandra Patelli, Chiara Ondoli

Ripescaggi:

Quattro di coppia femminile: Valentina Iseppi, Alessandra Montesano, Veronica Lisi, Stefania Gobbi

02.00 SCHERMA – Fioretto femminile, turni preliminari e quarti di finale: Martina Batini, Arianna Errigo, Alice Volpi

Spada maschile: turni preliminari quarti di finale: Marco Fichera, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli

02.00 TIRO A VOLO – Skeet femminile, qualificazioni (day 1): Diana Bacosi, Chiara Cainero

Skeet maschile, qualificazioni (day 1): Tammaro Cassandro, Gabriele Rossetti

02.30 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre femminile, ottavi di finale: Italia (Tatiana Andreoli, Lucilla Boari, Chiara Rebagliati)

03.00 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni femminili, prima suddivisione: Vanessa Ferrari, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Martina Maggio, Lara Mori

03.00 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Sudafrica-Italia

03.30 NUOTO – Finali:

400 misti maschile: Alberto Razzetti

400 stile libero maschile: Gabriele Detti

400 misti femminili: Ilaria Cusinato

Semifinali:

100 farfalla femminile: Ilaria Bianchi, Elena Di Liddo

100 rana maschile: Nicolò Martinenghi, Federico Poggio

03.40 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Romania-Italia

04.00 BOXE – 51 kg femminile, primo turno: Giordana Sorrentino vs Irismar Cardozo Rojad

04.00 JUDO – 52 kg femminile, turni preliminari e quarti di finale: Odette Giuffrida

66 kg maschile, turni preliminari e quarti di finale: Manuel Lombardo

04.00 TENNIS – Singolare femminile, primo turno: Camila Giorgi vs Jennifer Brady

Terzo match dalle ore 04.00 TENNIS – Singolare femminile, primo turno: Jasmine Paolini vs Petra Kvitova

Terzo match dalle ore 04.00 TENNIS – Doppio maschile, primo turno: Musetti/Sonego vs Andujar/Carballes Baena

05.00 VELA – Regate

RS:X maschile: Mattia Camboni

RS:X femminile: Marta Maggetti

Laser Radial femminile: Silvia Zennaro

06.00 CANOA SLALOM – Batterie: C1 maschile, K1 femminile: Stefanie Horn

06.00 CICLISMO SU STRADA – Prova in linea femminile: Marta Bastianelli, Marta Cavalli, Elisa Longo Borghini, Soraya Paladin

06.40 BASKET – Torneo maschile, fase a gironi: Germania vs Italia

06.45 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre femminile: quarti di finale, semifinali, finali: eventuale Italia

07.25 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Italia

08.00 BEACH VOLLEY – Preliminari femminili: Menegatti/Orsi Toth vs Makroguzova/Kholomina

08.00 TUFFI – 3 m syncro, finale: Elena Bertocchi/Chiara Pellacani

08.30 TIRO A SEGNO – Carabina 10 metri maschile, qualificazioni e finale: Marco Suppini, Lorenzo Bacci

08.50 SOLLEVAMENTO PESI – 61 kg maschile, gruppo A: Davide Ruiu

10.00 EQUITAZIONE – Dressage individuale e a squadre, day 2: Francesco Zaza

10.00 JUDO – 52 kg femminile: ripescaggi, semifinali e finali: eventuale Odette Giuffrida

66 kg maschile: ripescaggi, semifinali e finali: eventuale Manuel Lombardo

11.00 SCHERMA – Fioretto femminile: semifinali e finali. Eventuali: Martina Batini, Arianna Errigo, Alice Volpi

Spada maschile: semifinali e finali. Eventuali: Marco Fichera, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli

12.00 NUOTO – Batterie

100 dorso femminile: Margherita Panziera

200 stile libero maschile: Stefano Ballo, Stefano Di Cola

100 rana femminile: Martina Carraro, Benedetta Pilato

100 dorso maschile: Thomas Ceccon, Simone Sabbioni

400 stile libero femminile: Simona Quadarella

4×100 stile libero maschile: Italia

12.50 SOLLEVAMENTO PESI – 67 kg maschile, gruppo A: Mirko Zanni

13.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschili: Nicolai/Lupo vs Thole/Wickler

13.00 SOFTBALL – Fase a gironi: Italia-Messico

13.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschili: Carambula/Rossi vs Gibb/Bourne

23.30 TRIATHLON – Gara maschile: Gianluca Pozzatti, Delian Stateff

OLIMPIADI TOKYO 2021: COME SEGUIRLE IN TV E STREAMING

Diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+ ed Eurosport Player (con i canali tematici per ciascuna disciplina). Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb.

Diretta streaming, per gli abbonati, su DAZN, dove sono visibili i due canali televisivi di Eurosport.

La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sui canali tv Rai 2 e RaiSport, gratis e in chiaro. Non è disponibile la diretta streaming su Rai Play.

I Giochi non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

