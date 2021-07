La storia si ripete: i Giochi Olimpici di Tokyo si vedranno tutti in streaming, come accadde a Rio (diritti a Rai) e a Pyeongchang (diritti a Discovery ed Eurosport). Per chi avrà accesso alla piattaforma Discovery+ o ad un Eurosport Player in dismissione sarà un’esperienza forse unica, paragonabile solo a quella di Sky a Londra 2012. Per chi deciderà di non abbonarsi a queste piattaforme, resta la Rai con le sue 200 ore o poco altro perché, al momento, Eurosport non trasmetterà i Giochi sui due canali satellitari presenti nell’offerta Sky e, a meno di un accordo dell’ultima ora (che prevede un esborso di denaro importante da parte di Sky), non ci saranno i Giochi sul satellite.

Su Discovery+ e su Eurosport Player sarà una grande avventura come hanno raccontato oggi Zoran Filicic, l’amministratore delegato di Discovery Italia Alessandro Araimo e il direttore editoriale di Eurosport Luca Stacul, nella conferenza stampa di presentazione del la programmazione olimpica. Trenta feed, su cui saranno trasmessi i live da tutti i campi di gara, le camere dedicate (ad esempio quattro saranno sull’atletica con la possibilità di seguire anche solo una singola gara) e gli approfondimenti per un totale di 3000 ore di trasmissione e di fruire di tutti gli eventi on demand dal momento della loro conclusione. “Il palinsesto non esiste, se lo costruirà ogni utente in base ai suoi gusti e alle gare in corso nel momento in cui si piazza davanti alla Tv – spiega Alessandro Araimo – per un’esperienza che definire unica è poco“.

Alla presentazione è intervenuto il presidente del CONI Giovanni Malagò che ha ringraziato Discovery per aver scommesso sui Giochi in un periodo, cinque anni fa e si è sbilanciato sul suo sogno olimpico. “Sarebbe il momento che la pallavolo femminile vincesse una medaglia e non sarebbe male se questa medaglia fosse d’oro“.

Luca Stacul ha presentato la squadra dei commentatori, sottolineando che non per forza si seguirà lo schema: giornalista più talent, come ad esempio nei tuffi dove i commentatori saranno i due fratelli Marconi, compagni di avventure sui trampolini e ora anche davanti al microfono. Preseti alcuni dei talent che saranno presenti a Tokyo o al commento delle varie gare: Pino Maddaloni per il Judo, Alberto Busnari per la ginnstica, Roberta Vinci per il tennis, Margherita Granbassi per la scherma, Valentina Marchei, ex pattinatrice e inviata in Giappone, Riccardo Magrini per il ciclismo, Rossano Galtarossa per il canottaggio, Francesco Panetta per l’atletica e Faso per il baseball, mentre è stata svelata una degli “ambassador”, degli atleti che presteranno il loro volto a Discovery come testimonial dell’evento, Federica Pellegrini.

Tante le partnership che permetteranno ad un vasto pubblico di poter vivere l’esperienza in streaming di Discovery+ che è visibile sulla piattaforma TIMVision (chi è abbonato si ritroverà anche la possibilità di vedere Discovery+) con l’aggiunta di alcuni contenuti in esclusiva con la tecnologia 4K. Anche Amazon Prime offrirà la possibilità ai propri abbonati di vedere Discovery+, stessa cosa per Fastweb che è già sponsor del CONI e dell’Italia Team.

I canali di Eurosport con le dirette scelte dalla regia internazionale (Eurosport1 ed Eurosport2) saranno visibili sulla piattaforma DAZN che avrà anche altri contenuti scelti da Discovery Italia. Chi ha già sottoscritto l’abbonamento per Eurosport Player potrà vedere tutti i contenuti sul player mentre chi vuole sottoscrivere un nuovo contratto dovrà farlo su Discovery+, quindi non è più possibile sottoscrivere nuovi contratti per Eurosport Player, destinato in un futuro non troppo lontano a confluire in Discovery+.