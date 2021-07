Tennistavolo, calendario Olimpiadi Tokyo: programma, date, orari, tv, streaming

Sono state aggiornate dall’ITTF le liste definitive (salvo ulteriori forfait) degli atleti qualificati per i 5 tornei di tennistavolo delle Olimpiadi di Tokyo: 86 atleti per genere si daranno battaglia per i titoli a squadre, maschili e femminili, di singolare, maschile e femminile, e di doppio misto.

Il tennistavolo alle Olimpiadi di Tokyo sarà protagonista da sabato 24 luglio a venerdì 6 agosto. Di seguito il calendario completo (con gli orari italiani) del tennistavolo alle Olimpiadi di Tokyo: la diretta tv ed in streaming sarà assicurata da Eurosport, Eurosport Player e discovery+, ma sono previste anche alcune ore in diretta in chiaro sui canali RAI.

CALENDARIO TENNISTAVOLO OLIMPIADI TOKYO

Sabato 24 luglio, ore 02:00 – 15:30

Turno preliminare singolare maschile

Turno preliminare singolare femminile

Ottavi doppio misto

Primo turno singolare maschile

Primo turno singolare femminile

Domenica 25 luglio, ore 03:00 – 15:00

Quarti doppio misto

Secondo turno singolare maschile

Secondo turno singolare femminile

Semifinali doppio misto

Lunedì 26 luglio, ore 03:00 – 15:10

Secondo turno singolare maschile

Secondo turno singolare femminile

Terzo turno singolare maschile

Terzo turno singolare femminile

Finale per il bronzo doppio misto

Finale per l’oro doppio misto

Martedì 27 luglio, ore 03:00 – 15:30

Terzo turno singolare maschile

Terzo turno singolare femminile

Ottavi singolare maschile

Ottavi singolare femminile

Mercoledì 28 luglio, ore 03:00 – 15:00

Quarti singolare femminile

Quarti singolare maschile

Giovedì 29 luglio, ore 04:00 – 15:10

Semifinali singolare femminile

Semifinali singolare maschile

Finale per il bronzo singolare femminile

Finale per l’oro singolare femminile

Venerdì 30 luglio, ore 13:00 – 15:10

Finale per il bronzo singolare maschile

Finale per l’oro singolare maschile

Domenica 1 agosto, ore 03:00 – 15:30

Ottavi a squadre maschili

Ottavi a squadre femminili

Lunedì 2 agosto, ore 03:00 – 15:30

Ottavi a squadre maschili

Ottavi a squadre femminili

Quarti a squadre maschili

Quarti a squadre femminili

Martedì 3 agosto, ore 03:00 – 15:30

Quarti a squadre maschili

Quarti a squadre femminili

Semifinali a squadre femminili

Mercoledì 4 agosto, ore 03:00 – 15:30

Semifinali a squadre femminili

Semifinali a squadre maschili

Giovedì 5 agosto, ore 04:00 – 15:40

Finale per il bronzo a squadre femminili

Finale per l’oro a squadre femminili

Venerdì 6 agosto, ore 04:00 – 15:40

Finale per il bronzo a squadre maschili

Finale per l’oro a squadre maschili

