Nuoto, Olimpiadi Tokyo. Simona Quadarella entra in finale 1500 sl, ma Ledecky impressiona con il record olimpico

Simona Quadarella mantiene le aspettative e si prende la finale dei 1500 metri stile libero. Non lo fa vincendo la sua batteria, la quarta, trovandosi contro una Erica Sullivan, direttamente dai Trials americani, che dai 600 metri si mette in testa alla gara fino a non mollarla più, nonostante la romana abbia tentato la rimonta nelle ultime vasche chiudendo in 15.47.34, sei secondi e mezzo meglio della sua performance a Budapest.

Ma soprattutto, nella quinta e ultima batteria l’altra atleta a stelle e strisce, la campionessa Katie Ledecky, scopre subito le carte facendo gara da sola e riscrivendo il nuovo record olimpico in 15.35.35, a quindici secondi dal suo record del mondo fatto registrare nel 2018. Una performance pazzesca per lei, ricordandoci che quest’oggi aveva già corso la finale dei 400 stile libero e le batterie nei 200.

La Quadarella arriva all’ultimo atto forte del quarto tempo assoluto: dietro la Ledecky al secondo posto c’è la cinese Jianjiahe Wang, che ha chiuso la sua gara in 15.41.49, con la Sullivan terza in 15.46.67. La Quadarella si mette alle spalle Anastasiia Kirpichnikova (15.50.22), la tedesca Sarah Kohler (15.52.67) e le australiane Maddy Gough (15.56.81) e Kiah Melverton (15.58.96). Si chiude invece l’avventura di Martina Caramignoli, settima nella batteria in 16.02.43 e tredicesima assoluta.

