La verità. Dopo settimane di dubbi e di perplessità sapremo come stanno le cose sul conto di Gregorio Paltrinieri. L’azzurro, colpito dalla mononucleosi a un mese dalle Olimpiadi di Tokyo, sembrava doversi arrendere all’evidenza di una malattia che debilita talmente tanto da non poter concedere chance.

Fortunatamente, Greg ha saputo affrontare con il solito spirito battagliero la criticità e oggi alle ore 13.55 italiane sarà sui blocchetti di partenza dell’ultima batteria degli 800 stile libero, distanza nella quale è campione del mondo in carica. I punti interrogativi riguardano, come ovvio, il livello di preparazione. E’ chiaro che le settimane saltate non possono essere recuperate e pertanto Paltrinieri non potrà essere al 100%.

Basterà uno stato non perfetto per prevalere? Difficile da dire. Su questa distanza ritroveremo un Gabriele Detti che vorrà riscattarsi dal sesto posto anonimo dei 400 sl. Nello stesso tempo ci sarà un Jack McLoughlin agguerrito dopo l’argento nelle otto vasche, per non parlare dei due avversari sulla carta più impegnativi: il tedesco Florian Wellbrock e l’ucraino Mykhailo Romanchuk.

Oggi, quindi, ne sapremo sicuramente di più e si può stare certi di una cosa: Paltrinieri darà tutto quello che ha perché se ha deciso di essere al via non è stato per onor di firma.

Foto: LaPresse