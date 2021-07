Fatti e non narrativa. La Nazionale italiana di nuoto partirà alla volta di Tokyo, sede degli imminenti Giochi Olimpici, per confrontarsi con il meglio possibile e comprendere se e quanto il proprio livello sia all’altezza. In questo periodo più lungo del solito da Rio 2016 all’appuntamento in Giappone a causa del Covid, la selezione del Bel Paese ha maturato esperienza e acquisito consapevolezza.

Ne sono una dimostrazione i primati di medaglie e presenze in Finale nei Mondiali 2019 a Gwangju (Corea del Sud) e degli Europei 2021 di Budapest, che recentemente hanno rappresentato l’ultimo evento internazionale nel Vecchio Continente di un certo rilievo prime delle Olimpiadi. 5 ori, 9 argenti e 13 bronzi nella pratica tra le corsie, con il primato nella classifica per Nazioni, 52 presenze in finale, 1 record del mondo/europeo, 11 primati italiani e 31 primati personali. Una Nazionale da record, capace di sbriciolare il record di medaglie ottenuto a Glasgow (22) tre anni fa e di vincerne ben 27 in questa rassegna continentale del 2021. Va altresì considerato che dei 27 podi citati, ben 23 arrivino da specialità olimpiche e questo chiaramente alimenta speranze e ambizioni per la manifestazione a Cinque Cerchi di Tokyo

La squadra ha le fattezze di quella più completa di sempre, visto che nel corso della competizione ungherese il Bel Paese ha trovato anche il mistista che mancava, ovvero Alberto Razzetti (argento nei 400 misti e bronzo nei 200 misti).

A questo punto la domanda è: che cosa si potrà fare ai Giochi? Si può essere certi che in quella sede sarà un’altra musica per il livello ben più alto e il contesto decisamente particolare, dove servirà essere ancor più forti mentalmente per il rispetto delle regole anti-Covid e la gestione dei vari momenti. Le punte sulla carta sono Simona Quadarella (800-1500 sl), Gabriele Detti (400-800 sl), Federico Burdisso (200 farfalla), Margherita Panziera (200 dorso), Nicolò Martinenghi (100 rana), Alessandro Miressi (100 stile libero) e il duo Benny Pilato-Martina Carraro (100 rana).

Un discorso a parte lo merita Gregorio Paltrinieri. La mononucleosi e le sue condizioni hanno tenuto e stanno tenendo in allarme tutta la squadra. Lui, in condizione, sarebbe andato per vincere l’oro negli 800, nei 1500 sl e anche nella 10 km di fondo visto quanto ha fatto nelle acque magiare agli Europei. La situazione è cambiata e i dubbi non mancano. Vedremo a questo punto cosa Tokyo riserverà.

L’ELENCO DEI QUALIFICATI DELL’ITALIA PER TOKYO – NUOTO

Simona Quadarella – 1500 sl e 800 sl, Nicolò Martinenghi – 100 rana, Margherita Panziera – 200 dorso, Gregorio Paltrinieri – 1500 sl e 800 sl, Thomas Ceccon – 100 dorso, Benedetta Pilato – 100 rana, Sara Franceschi – 400 misti, Gabriele Detti – 400 sl, Marco De Tullio – 400 sl, Federico Burdisso – 200 farfalla, Martina Carraro – 100 rana, Federica Pellegrini – 200 sl, Alberto Razzetti – 200 misti, Martina Rita Caramignoli – 1500 sl, 4×100 sl u – componente già definito Alessandro Miressi-, 4×100 Mixed Medley 2 u e 2 d, 4×200 sl u – componente già definito Stefano Ballo-, 4×100 misti d – componente già definita Elena Di Liddo, 4×200 sl d, 4×100 misti u)*

*elenco non definitivo in attesa della comunicazione ufficiale della Federazione Italiana Nuoto

