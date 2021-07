Nuoto di fondo, calendario Olimpiadi Tokyo: programma, date, orari, tv, streaming

Servirà fissare gli orologi in maniera attenta pensando alle gare di nuoto di fondo alle Olimpiadi di Tokyo. Nelle acque libere giapponesi le 10 km femminile e maschile sono in programma rispettivamente il 4 e il 5 agosto, con partenza alle 06.30 locali. Il che significa che in Italia bisognerà seguire dalle 23.30 del giorno precedente (3-4 agosto).

Precisato questo l’Italia schiererà nella gara femminile l’argento olimpico a Rio 2016 Rachele Bruni che va a caccia di un altro podio a Cinque Cerchi, mentre Gregorio Paltrinieri e Mario Sanzullo saranno al via della prova maschile. Grande curiosità desta quanto saprà fare Greg visti i problemi fisici che hanno accompagnato la sua vigilia e i dubbi annessi. Dopo aver impressionato tutti negli Europei di Budapest, vincendo tutto quello che c’era da vincere a eccezione della 25 km, il carpigiano dovrà cimentarsi in una gara molto complicata e di non facile lettura.

Di seguito il calendario e come seguire le gare in tv:

CALENDARIO NUOTO DI FONDO – TOKYO 2021

Martedì 3 agosto

ore 23.30 (ore italiane) 10 km nuoto di fondo femminile

Mercoledì 4 agosto

ore 23.30 (ore italiane) 10 km nuoto di fondo maschile

PROGRAMMA NUOTO – TOKYO 2021 IN TV

La copertura televisiva delle gare di nuoto di fondo alle Olimpiadi di Tokyo sarà curata dai canali della Rai (Rai2 e RaiSport), live streaming sul sito di RaiSport e di RaiPlay. Per quanto concerne le prove in piscina, vi sarà la possibilità di seguire le gare su FINA TV (canale a pagamento della Federazione Internazionale). OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali su tutto il programma olimpico e il nuoto di fondo non fa certo eccezione in questo.

