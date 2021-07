NASCAR Truck Series, Austin Hill svetta a Knoxville

Austin Hill vince a Knoxville Raceway nella NASCAR Truck Series. Il #16 di Hattori si impone nel finale al quarto overtime dopo una lunga serie di neutralizzazioni. Prima gioia sullo sterrano per il pilota di Chevrolet che fino ad ora ha avuto un campionato dove non è riuscito a replicare i risultati dello scorso anno.

La seconda manifestazione su terra del 2021 si è aperta con il dominio da parte di Derek Kraus. Il #19 di McAnally-Hilgemann Racing ha imposto il proprio passo ed è riuscito a conquistare entrambe le due Stage senza molti problemi.

Tutto è cambiato nella parte conclusiva quando, dopo pochi giri, il #19 del gruppo è finito in testacoda dopo un contatto con Ben Rhodes (ThorSport Racing #99), una situazione che ha avvantaggiato Chandler Smith. Il portacolori del Kyle Busch Motorsport #18, competitivo sin dalle prove libere, ha iniziato una bellissima lotta per la vittoria contro Carson Hocevar (Niece Motorsport), una sfida ad armi pari per il primato.

Il finale è stato molto concitato con ben 4 overtime. L’ultimo restart ha premiato Austin Hill che si è portato subito al comando su Smith. Il vincitore della regular season 2020 non ha più ceduto il primato ed ha tagliato il traguardo con ampio margine sui rivali.

Lunga pausa per la NASCAR Truck Series che tornerà in pista a Watkins Glen (New York) nel week-end dell’8 agosto. L’ultimo round non ovale del 2021 sarà anche la sede della finale della regular season, prova che eleggerà i 10 protagonisti che si contenderanno il titolo fino alla finale di Phoenix (Arizona).

Classifica finale NASCAR Truck Series Knoxville Raceway

1 #16 Austin Hill +12 LEADER 2 #18 Chandler Smith # +8 +01.207 3 #98 Grant Enfinger +23 +01.741 4 #38 Todd Gilliland −1 +02.053 5 #19 Derek Kraus −4 +02.347 6 #88 Matt Crafton +3 +02.988 7 #99 Ben Rhodes +11 +03.893 8 #51 Brian Brown +7 +05.009 9 #12 Tate Fogleman +19 +05.755 10 #30 Danny Bohn +13 +06.239 11 #4 John Hunter Nemechek +26 +06.428 12 #34 Jake Griffin +22 +06.867 13 #40 Ryan Truex +18 +07.165 14 #21 Zane Smith +0 +07.591 15 #02 Chris Windom(i) +17 +08.151 16 #42 Carson Hocevar # −11 +08.799 17 #26 Tyler Ankrum −15 +11.102 18 #33 Devon Rouse +21 +11.337 19 #6 Norm Benning +17 +12.151 20 #13 Johnny Sauter −14 +18.880

Foto: LaPresse