Era l’uomo più atteso, il favorito assoluto e la stella di questa gara. Purtroppo però una bruttissima caduta ha fermato la sua rincorsa al titolo e, soprattutto, lo ha costretto al ritiro. Deve arrendersi Mathieu van der Poel nella gara di cross country al maschile alle Olimpiadi di Tokyo.

L’olandese, praticamente nella prima tornata, quando si trovava nel drappello al comando, è finito a terra in un tratto molto tecnico del circuito nipponico, per un errore di comunicazione, vista la sua convinzione della presenza di una pedana di legno. Come commenta il fenomeno dell’Alpecin-Fenix, infatti: “Non ne ero a conoscenza. Quella tavola era lì durante la ricognizione. Mi era solo arrivata voce che era stata tolta durante il test event, ma non sapevo che sarebbe stata tolta per la corsa di oggi”.

A spiegare la situazione anche il connazionale Milan Vader a NOS: “Questa mattina ne abbiamo parlato con Mathieu. Mi ha detto: ‘Perché tutti saltano in quel punto? Io prenderò la pedana’. A quel punto gli ho detto che la avevano rimossa, come era successo al test event del 2019 poi non so cosa sia successo. Ma quando ho sentito la folla urlare dietro di me, ho capito cosa era successo. Spero che stia bene”.

Foto: Lapresse