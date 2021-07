MotoGP, test per Andrea Dovizioso ad Aragon ed a Misano

Lavoro estivo per Aprilia che si prepara per due importanti sessioni di test con Andrea Dovizioso. L’ex centauro di Ducati sarà in pista con le moto di Gresini a fine luglio ad Aragon ed ad agosto in quel di Misano.

Questi test non escludono la possibilità di vedere il romagnolo in pista nel tracciato dedicato a Marco Simoncelli anche a settembre quando si terrà il secondo appuntamento italiano del 2021. Tutto è ancora da decidere, ma nulla è da escludere al momento.

Massimo Rivola, il CEO di Aprilia Racing, ha rilasciato ai microfoni di ‘Speedweek.com’: “Andrea ha dimostrato di essere il pilota giusto per questo lavoro. Ciò riguarda il suo feeling e la sua comprensione del comportamento della moto”.

Il tecnico italiano ha continuato con una considerazione sul 2022, stagione in cui potrebbe arrivare un nuovo volto in Aprilia accanto all’iberico Aleix Espargarò: “Andrea è un’opzione che stiamo valutando. Ma ci sono anche alternative molto interessanti e buone sul tavolo. Una decisione deve essere presa presto per poter pianificare il futuro della squadra”.

Foto: LaPresse