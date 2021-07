Alberto Puig esprime il proprio parere nel pieno della pausa estiva del Motomondiale. Il manager del team Repsol Honda non si aspettava le critiche arrivate nei confronti di Marc Marquez, vincitore in quel del Sachsenring dopo un lunghissimo digiuno.

Il volto della casa giapponese ha rilasciato ai microfoni della MotoGP: “Penso che alcune persone abbiano dimenticato chi è Marc Marquez. Non sono il tipo di persona che legge tutti i rapporti e le analisi che sono sui giornali perché non mi interessa davvero. Ma ho sentito dal mio addetto stampa che ci sono stati alcuni commenti strani in passato sul suo ritorno e sulle sue capacità”.

Marquez continua a lottare dopo il grave incidente che lo vide protagonista nel Gran Premio di Spagna 2020. Dopo aver saltato il doubleheader in Qatar, il pluricampione iberico è tornato nel Mondiale ed è riuscito a vincere in una delle sue piste preferite.

Puig ha continuato dicendo: “Non so se la gente capisca davvero a che livello sta guidando. Il ritorno di Marc è stato più difficile del previsto. Guida con un braccio e mezzo. Chiaramente non è ancora in forma al cento per cento”.

Foto: LaPresse