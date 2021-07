Motocross, nuova modifica al calendario del Mondiale MXGP. Doppio round in Turchia a settembre

Nuova modifica al calendario del Mondiale Motocross 2021, che si appresta a disputare nel fine settimana il sesto round stagionale in quel di Lommel, valevole per il Gran Premio del Belgio. Quest’oggi è stato infatti ufficializzato l’inserimento di una seconda tappa iridata in Turchia, con il tracciato di Afyonkarahisar che ospiterà quindi due GP nel giro di tre giorni.

Il Gran Premio di Afyon fa dunque il suo ingresso nel Mondiale in sostituzione del Gran Premio di Svezia, rimandato al 2022. Il primo atto del doubleheader turco andrà in scena come da programma domenica 5 settembre, mentre il secondo GP si svolgerà mercoledì 8 settembre.

Di seguito il nuovo calendario aggiornato del Mondiale Motocross 2021:

CALENDARIO AGGIORNATO MONDIALE 2021 MOTOCROSS

25 luglio GP Repubblica Ceca

1° agosto GP Fiandre (Belgio)

8 agosto GP Lettonia

22 agosto GP Finlandia

5 settembre GP Turchia

8 settembre GP Afyon

19 settembre GP Sardegna

26 settembre Monster Energy FIM Motocross delle Nazioni

3 ottobre GP Germania

10 ottobre GP Francia

17 ottobre GP Spagna

24 ottobre GP Portogallo

31 ottobre GP Trentino

14 novembre GP Argentina

28 novembre GP Asia

5 dicembre GP Indonesia

Foto: MXGP.com