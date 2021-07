Matteo Berrettini parteciperà alla Laver Cup. Accanto a Federer nella sfida Europa-Resto del Mondo

Matteo Berrettini parteciperà alla Laver Cup 2021, la competizione tennistica a squadre che mette di fronte Europa e Resto del Mondo. Il tennista italiano farà la sua prima apparizione in questa manifestazione, in programma al TD Garden di Boston (USA) nel weekend del 24-26 settembre. Il romano, reduce dalla Finale disputata a Wimbledon e dal successo al Queen’s, ha meritato questa convocazione per un evento di assoluto prestigio giunto alla sua quarta edizione. Il Vecchio Continente ha sempre trionfato nei tre precedenti (2017 a Praga, 2018 a Chicago, 2019 a Ginevra, mentre nel 2020 venne annullata a causa della pandemia).

L’attuale numero 8 del ranking ATP affiancherà lo svizzero Roger Federer e l’austriaco Dominic Thiem, oltre ad altri giocatori la cui identità verrà svelata prossimamente. Il capitano non giocatore sarà la leggenda Bjorn Borg. Lo svedese ha speso stupende parole per il 25enne azzurro: “Matteo ha fatto una corsa incredibile, non solo sull’erba quest’estate, ma proprio dall’inizio dell’anno, quando ha aiutato l’Italia a raggiungere la finale di ATP Cup a Melbourne e poi ha raggiunto il quarto turno degli Australian Open e i quarti di finale al Roland Garros” dichiara il capitano del team europeo, Bjorn Borg, “È una grande aggiunta alla nostra squadra e non ho dubbi che apprezzerà l’esperienza unica offerta dalla Laver Cup”.

Matteo Berrettini ha espresso tutta la sua soddisfazione per questa chiamata: “Sono davvero entusiasta di far parte della Laver Cup quest’anno. Ho sentito così tanto parlare negli spogliatoi da parte dei ragazzi che ci hanno già giocato su quanto sia bello l’evento. Giocare al TD Garden, avere Bjorn Borg come mio capitano ed essere nella stessa squadra di uno dei miei idoli d’infanzia, Roger Federer, sarà un’esperienza davvero speciale“.

Foto: Lapresse