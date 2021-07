Lotta, Olimpiadi Tokyo: i qualificati categoria per categoria. 2 italo-cubani ai Giochi

Continua la marcia di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021, che scatteranno ufficialmente venerdì 23 luglio con la cerimonia di apertura. Le competizioni di lotta, in programma al Makuhari Messe di Chiba, si svolgeranno da domenica 1 a sabato 7 agosto e coinvolgeranno la bellezza di 289 atleti con in palio un totale di 18 titoli.

L’Italia sarà rappresentata da Frank Chamizo e Abraham Conyedo, entrambi impegnati nello stile libero e nati a Cuba. Il primo è uno dei grandi favoriti nella categoria 74 kg dopo aver conquistato la medaglia di bronzo a Rio 2016 nei 65 kg, mentre il secondo sarà un outsider in ottica podio nella categoria 97 kg.

La selezione tricolore non è stata in grado di ottenere altri pass olimpici e quindi sarà di fatto assente nella lotta femminile e nella greco-romana, con l’obiettivo di aumentare il contingente in vista di Parigi 2024. Di seguito l’elenco completo dei partecipanti in tutte le categorie della lotta ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021:

STILE LIBERO

57 kg

No. 1 Stevan Andria MICIC (SRB)

No. 2 Zavur UGUEV (RUS)

No. 3 Suleyman ATLI (TUR)

No. 4 Kumar RAVI (IND)

Nurislam SANAYEV (KAZ)

Reza Ahmadali ATRINAGHARCHI (IRI)

Diamantino IUNA FAFE (GBS)

Abdelhak KHERBACHE (ALG)

Thomas Patrick GILMAN (USA)

Oscar Eduardo TIGREROS URBANO (COL)

Arsen HARUTYUNYAN (ARM)

Georgi Valentinov VANGELOV (BUL)

Gulomjon ABDULLAEV (UZB)

Minghu LIU (CHN)

Yuki TAKAHASHI (JPN)

Bekhbayar ERDENEBAT (MGL)

65kg

No. 1 Gadzhimurad RASHIDOV (RUS)

No. 2 Bajrang BAJRANG (IND)

No. 3 Daulet NIYAZBEKOV (KAZ)

No. 4 Iszmail MUSZUKAJEV (HUN)

Takuto OTOGURO (JPN)

Tulga TUMUR OCHIR (MGL)

Adama DIATTA (SEN)

Haithem DAKHLAOUI (TUN)

Alejandro Enrique VALDES TOBIER (CUB)

Agustin Alejandro DESTRIBATS (ARG)

Vazgen TEVANYAN (ARM)

Haji ALIYEV (AZE)

Ernazar AKMATALIEV (KGZ)

Morteza Hassanali GHIASI CHEKA (IRI)

Magomedmurad GADZHIEV (POL)

Georgios PILIDIS (GRE)

74kg

No. 1 Frank CHAMIZO MARQUEZ (ITA)

No. 2 Daniyar KAISANOV (KAZ)

No. 3 Zaurbek SIDAKOV (RUS)

No. 4 Mostafa Mohabbali HOSSEINKHANI (IRI)

Kyle Douglas DAKE (USA)

Keisuke OTOGURO (JPN)

Kamil RYBICKI (POL)

Amr Reda Ramadan HUSSEN (EGY)

Augusto MIDANA (GBS)

Jeandry GARZON CABALLERO (CUB)

Franklin GOMEZ MATOS (PUR)

Avtandil KENTCHADZE (GEO)

Khadzhimurad GADZHIYEV (AZE)

Bekzod ABDURAKHMONOV (UZB)

Mahamedkhabib KADZIMAHAMEDAU (BLR)

Vasyl MYKHAILOV (UKR)

86kg

No. 1 Hassan AliazamYAZDANICHARATI (IRI)

No. 2 Deepak PUNIA (IND)

No. 3 Myles Nazem AMINE (SMR)

No. 4 Artur NAIFONOV (RUS)

Stefan REICHMUTH (SUI)

Carlos Arturo IZQUIERDO MENDEZ (COL)

Ekerekeme AGIOMOR (NGR)

Fateh BENFERDJALLAH (ALG)

David Morris TAYLOR III (USA)

Pool Edinson AMBROCIO GREIFO (PER)

Ali SHABANAU (BLR)

Osman GOCEN (TUR)

Javrail SHAPIEV (UZB)

Zushen LIN (CHN)

Sohsuke TAKATANI (JPN)

Boris MAKOEV (SVK)

97kg

No. 1 Abdulrashid SADULAEV (RUS)

No. 2 Kyle Frederick SNYDER (USA)

No. 3 Alisher YERGALI (KAZ)

No. 4 Magomedgadji NUROV (MKD)

Sharif SHARIFOV (AZE)

Elizbar ODIKADZE (GEO)

Mohamed SAADAOUI (TUN)

Mohammed FARDJ (ALG)

Reineris SALAS PEREZ (CUB)

Jordan STEEN (CAN)

Aliaksandr HUSHTYN (BLR)

Suleyman KARADENIZ (TUR)

Mohammadhossein Askari MOHAMMADIAN (IRI)

Magomed Idrisovitch IBRAGIMOV (UZB)

Abraham de Jesus CONYEDO RUANO (ITA)

Albert SARITOV (ROU)

125kg

No. 1 Geno PETRIASHVILI (GEO)

No. 2 Yusup BATIRMURZAEV (KAZ)

No. 3 Taha AKGUL (TUR)

No. 4 Oleksandr KHOTSIANIVSKYI (UKR)

Zhiwei DENG (CHN)

Amir Hossein ZARE (IRI)

Egzon SHALA (KOS)

Diaaeldin Kamal Gouda ABDELMOTTALEB (EGY)

Djahid BERRAHAL (ALG)

Gable Dan STEVESON (USA)

Amarveer DHESI (CAN)

Dzianis KHRAMIANKOU (BLR)

Gennadij CUDINOVIC (GER)

Lkhagvagerel MUNKHTUR (MGL)

Sergei KOZYREV (RUS)

Aiaal LAZAREV(KGZ)

GRECO-ROMANA

60kg

No. 1 Kenichiro FUMITA (JPN)

No. 2 Sergey EMELIN (RUS)

No. 3 Kerem KAMAL (TUR)

No. 4 Ali Reza Ayat Ollah NEJATI (IRI)

Mirambek AINAGULOV (KAZ)

Lenur TEMIROV (UKR)

Elmurat TASMURADOV (UZB)

Haithem Mahmoud Ahmed Fahmy MAHMOUD (EGY)

Abdelkarim FERGAT (ALG)

Luis Alberto ORTA SANCHEZ (CUB)

Ildar HAFIZOV (USA)

Kerem KAMAL (TUR)

Etienne KINSINGER (GER)

Zholaman SHARSHENBEKOV (KGZ)

Sailike WALIHAN (CHN)

Victor CIOBANU (MDA)

Armen MELIKYAN (ARM)

67kg

No. 1 Ismael BORRERO MOLINA (CUB)

No. 2 Mohamed Ibrahim Elsayed Ibrahi ELSAYED (EGY)

No. 3 Artem SURKOV (RUS)

No. 4 Mate NEMES (SRB)

Frank STAEBLER(GER)

Fredrik Holmquist BJERREHUUS (DEN)

Souleymen NASR (TUN)

Abdelmalek MERABET (ALG)

Julian Stiven HORTA ACEVEDO (COL)

Alejandro SANCHO (USA)

Ramaz ZOIDZE (GEO)

Balint KORPASI (HUN)

Mohammadreza Abdolhamid GERAEI (IRI)

Hansu RYU (KOR)

Karen ASLANYAN (ARM)

Parviz NASIBOV (UKR)

Aker AL OBAIDI (EOR)

77kg

No. 1 Tamas LORINCZ(HUN)

No. 2 Alex Michel BJURBERG KESSIDIS (SWE)

No. 3 Karapet CHALYAN (ARM)

No. 4 Mohammadali Abdolhamid GERAEI (IRI)

Jalgasbay BERDIMURATOV (UZB)

Demeu ZHADRAYEV (KAZ)

Lamjed MAAFI (TUN)

ZiedAIT OUAGRAM (MAR)

Yosvanys PENA FLORES (CUB)

Alfonso Antonio LEYVA YEPEZ (MEX)

Aleksandr CHEKHIRKIN (RUS)

Bozo STARCEVIC (CRO)

Akzhol MAKHMUDOV (KGZ)

Shohei YABIKU (JPN)

Aik MNATSAKANIAN (BUL)

Rafig HUSEYNOV (AZE)

87kg

No. 1Viktor LORINCZ (HUN)

No. 2 Zhan BELENIUK (UKR)

No. 3 Rustam ASSAKALOV (UZB)

No. 4 Daniel GREGORICH HECHAVARRIA (CUB)

Denis Maksymilian KUDLA (GER)

Kiryl MASKEVICH (BLR)

Atabek AZISBEKOV (KGZ)

Mohamed Moustafa Ahmed Abdall METWALLY (EGY)

Bachir SID AZARA (ALG)

John Walter STEFANOWICZ JR (USA)

Islam ABBASOV (AZE)

Lasha GOBADZE (GEO)

Nursultan TURSYNOV (KAZ)

Fei PENG (CHN)

Ivan HUKLEK (CRO)

Zurabi DATUNASHVILI (SRB)

97kg

No. 1 Musa EVLOEV (RUS)

No. 2 Artur ALEKSANYAN (ARM)

No. 3 Mohammadhadi Abdollah SARAVI (IRI)

No. 4 Tadeusz MICHALIK (POL)

Mihail KAJAIA (SRB)

Cenk ILDEM (TUR)

Giorgi MELIA (GEO)

Adem BOUDJEMLINE (ALG)

Haikel ACHOURI (TUN)

Gabriel Alejandro ROSILLO KINDELAN (CUB)

Tracy Gangelo HANCOCK (USA)

Arvi Martin SAVOLAINEN (FIN)

Kiril Milenov MILOV (BUL)

Uzur DZHUZUPBEKOV (KGZ)

Alex Gergo SZOKE (HUN)

Artur OMAROV (CZE)

130kg

No. 1 Riza KAYAALP (TUR)

No. 2 Abdellatif Mohamed Ahmed MOHAMED (EGY)

No. 3 Muminjon ABDULLAEV (UZB)

No. 4 Amin Mohammadzaman MIRZAZADEH (IRI)

Mijain LOPEZ NUNEZ (CUB)

Artur VITITIN (EST)

Iakobi KAJAIA (GEO)

Eduard POPP (GER)

Amine GUENNICHI (TUN)

Yasmani ACOSTA FERNANDEZ (CHI)

Eduard SOGHOMONYAN (BRA)

Sergey SEMENOV (RUS)

Mantas KNYSTAUTAS (LTU)

Minseok KIM (KOR)

Alin ALEXUC CIURARIU (ROU)

Elias KUOSMANEN (FIN)

FEMMINILE

50kg

No. 1 Mariya STADNIK (AZE)

No. 2 Emilia Alina VUC (ROU)

No. 3 Oksana LIVACH (UKR)

No. 4 Valentina Ivanovna ISLAMOVA BRIK (KAZ)

Stalvira ORSHUSH (RUS)

Yanan SUN (CHN)

Sarra HAMDI (TUN)

Adijat Avorshai IDRIS (NGR)

Yusneylis GUZMAN LOPEZ (CUB)

Sarah Ann HILDEBRANDT (USA)

Miglena Georgieva SELISHKA (BUL)

Evin DEMIRHAN (TUR)

Yui SUSAKI (JPN)

Namuuntsetseg TSOGT OCHIR (MGL)

Seema SEEMA (IND)

Lucia Yamileth YEPEZ GUZMAN (ECU)

53kg

No. 1 Vinesh VINESH (IND)

No. 2 Mayu MUKAIDA (JPN)

No. 3 Luisa Elizabeth VALVERDE MELENDRES (ECU)

No. 4 Qianyu PANG (CHN)

Maria PREVOLARAKI (GRE)

Joseph Emilienne ESSOMBE TIAKO (CMR)

Rckaela Maree Ramos AQUINO (GUM)

Roksana Marta ZASINA (POL)

Laura HERIN AVILA (CUB)

Jacarra Gwenisha WINCHESTER (USA)

Sofia Magdalena MATTSSON (SWE)

Vanesa KALADZINSKAYA (BLR)

Bolortuya BAT OCHIR (MGL)

Tatyana AKHMETOVA AMANZHOL (KAZ)

Olga KHOROSHAVTSEVA (RUS)

Andreea Beatrice ANA (ROU)

57kg

No. 1 Risako KAWAI (JPN)

No. 2 Odunayo Folasade ADEKUOROYE (NGR)

No. 3 Iryna KURACHKINA (BLR)

No. 4 Ningning RONG (CHN)

Jowita Maria WRZESIEN (POL)

Anastasia NICHITA (MDA)

Siwar BOUSETA (TUN)

Fatoumata Yarie CAMARA (GUI)

Alma Jane VALENCIA ESCOTO (MEX)

Helen Louise MAROULIS (USA)

Evelina Georgieva NIKOLOVA (BUL)

Alina HRUSHYNA AKOBIIA (UKR)

Khongorzul BOLDSAIKHAN (MGL)

Anshu ANSHU (IND)

Valeria KOBLOVA (RUS)

Mathilde Hélène RIVIERE (FRA)

62kg

No. 1 Aisuluu TYNYBEKOVA (KGZ)

No. 2 Taybe Mustafa YUSEIN (BUL)

No. 3 Yukako KAWAI (JPN)

No. 4 Kayla Colleen Kiyoko MIRACLE (USA)

Henna Katarina JOHANSSON (SWE)

Marianna SASTIN (HUN)

Kriszta Tunde INCZE (ROU)

Marwa AMRI (TUN)

Aminat Oluwafunmilayo ADENIYI (NGR)

Lais NUNES DE OLIVEIRA (BRA)

Iryna KOLIADENKO (UKR)

Anastasija GRIGORJEVA (LAT)

Jia LONG (CHN)

Sonam SONAM (IND)

Liubov OVCHAROVA (RUS)

Bolortuya KHURELKHUU (MGL)

68kg

No. 1 Tamyra Mariama STOCK MENSAH (USA)

No. 2 Blessing OBORUDUDU (NGR)

No. 3 Koumba Selene Fanta LARROQUE (FRA)

No. 4 Anna Carmen SCHELL (GER)

Agnieszka Jadwiga WIESZCZEK KORDUS (POL)

Battsetseg SORONZONBOLD (MGL)

Alla CHERKASOVA (UKR)

Sara DOSHO (JPN)

Enas Mostafa Youssef Khourshed AHMED (EGY)

Danielle Suzanne LAPPAGE (CAN)

Yudari SANCHEZ RODRIGUEZ (CUB)

Khanum VELIEVA (RUS)

Feng ZHOU (CHN)

Meerim ZHUMANAZAROVA (KGZ)

Mimi HRISTOVA (BUL)

Elis MANOLOVA (AZE)

76kg

No. 1 Adeline Maria GRAY (USA)

No. 2 Aline ROTTER FOCKEN (GER)

No. 3 Hiroe MINAGAWA SUZUKI (JPN)

No. 4 Elmira SYZDYKOVA (KAZ)

Epp MAEE (EST)

Qian ZHOU (CHN)

Samar Amer Ibrahim HAMZA (EGY)

Zaineb SGHAIER (TUN)

Erica Elizabeth WIEBE (CAN)

Aline DA SILVA FERREIRA (BRA)

Natalia VOROBEVA (RUS)

Vasilisa MARZALIUK (BLR)

Aiperi MEDET KYZY (KGZ)

Burmaa OCHIRBAT (MGL)

Alla BELINSKA (UKR)

Yasemin ADAR (TUR)

Foto: LPS/Luigi Mariani