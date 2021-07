Prosegue il conto alla rovescia in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo 2021 anche per la lotta italiana, che si presenta al via della rassegna a cinque cerchi nipponica con ambizioni importanti nonostante una squadra ridotta all’osso. Saranno solo due infatti i lottatori azzurri presenti in Giappone: Frank Chamizo e Abraham Conyedo, entrambi nello stile libero.

Chamizo rappresenta la punta di diamante del movimento tricolore da oltre un lustro ed è una delle carte da medaglia più importanti dell’intera Olimpiade italiana, alla luce di un palmares di primo piano e di un buon percorso di avvicinamento ai Giochi.

Il 28enne nativo di Matanzas (Cuba) sarà testa di serie n.1 del tabellone nei -74 kg e quindi eviterà il temibile russo Zaurbek Sidakov (n.3 del seeding e vincitore degli ultimi due Mondiali di categoria) fino all’eventuale finale per l’oro, mentre la mina vagante americana Kyle Dake non fa parte del novero delle teste di serie e di conseguenza potrebbe essere abbinato all’azzurro già nei primi due turni in base al sorteggio. Frank non è il favorito principale per il titolo ma è comunque candidato ad un posto sul podio, mentre il secondo italiano qualificato per Tokyo sarà un vero e proprio outsider.

Conyedo ha strappato il pass olimpico nei -97 kg proprio all’ultima occasione utile (nel Preolimpico di Sofia) e vanta in bacheca un bronzo iridato, ma la concorrenza è particolarmente agguerrita e servirà la gara della vita per ambire al podio olimpico. L’italo-cubano classe 1993 non è testa di serie e rischia di dover affrontare un primo turno da incubo, con all’orizzonte però la possibilità di accedere ai ripescaggi per il bronzo. Il sorteggio, anche in questo caso, sarà fondamentale.

Foto: LPS/Luigi Mariani